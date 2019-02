Vijf beste vriendinnen van Meghan Markle verbreken samen stilzwijgen: “Tijd voor de waarheid!” TDS

09 februari 2019

06u01

Bron: PEOPLE 0 Royalty Vijf van de beste vriendinnen van de Britse hertogin Meghan Markle (37) hebben voor het eerst een boekje opengedaan over hun geliefde vriendin. Zo zeggen ze dat alle negatieve berichten over Meghan gelogen zijn en dat de oorsprong van alle kritiek niet bij haar te vinden is. Hoewel het interview een spontane actie lijkt voor te stellen, zou het echter onmogelijk zijn dat de vrouw van prins Harry niet op de hoogte was. Het zou dan ook een uitgelezen kans zijn om haar imago grondig op te poetsen.

Na een stilte van twee jaar vinden vijf vriendinnen van Markle dat het “tijd is voor de waarheid”. “We moeten opstaan tegen de wereldwijde pesterijen tegen Meghan. Zij heeft zich de afgelopen tijd stil gehouden en alle verwijten en onwaarheden maar geïncasseerd.” Zeker nu Harry en Meghan hun eerste kindje verwachten, maken de vriendinnen zich zorgen. “Wat deze situatie allemaal met de baby kan doen, verontrust ons, ja. Het is totaal verkeerd om eender wie deze hoeveelheid emotionele stress te bezorgen, laat staan iemand die zwanger is.”

Meghan kookt zélf

Tijdens het gesprek willen de vijf dames - die naar eigen zeggen anoniem blijven om hun relatie met Meghan te beschermen - voor een aantal zaken de puntjes op de i zetten. Van de relatie tussen Meghan en haar vader tot de invulling van haar dagelijkse leven binnen de muren van het koninklijke paleis. “We zijn allemaal al op bezoek geweest”, luidt het. “Het is binnen redelijk klein en ze heeft het erg gezellig ingericht. Maar de perceptie over haar levensstijl en de realiteit zijn wel compleet verschillend. ‘Meg’ (zoals haar vriendinnen haar noemen, red.) en Harry koken elke dag gewoon zélf.”

“We hebben recent een aantal geweldige dagen samen gespendeerd”, zegt een vriendin uit Los Angeles in het blad. “Haar man was in het buitenland op missie. Ze had een logeerkamer voor me voorbereid, met zelfs kaarslicht aan het bed. Ik kreeg ook ook een paar pantoffels en een badjas. We waren de enigen die er waren, het was onze tijd samen.” De vriendin van Meghan was ook onder de indruk van haar kookkunsten. “Het waren fantastische maaltijden. En ze heeft elke dag verse thee gemaakt. Het was buiten regenachtig trouwens, waardoor de honden onder de modder zaten. Meghan heeft ze dan maar schoongeveegd met handdoeken. Echt, hoe graag zij haar dieren ziet, zo graag ziet zij ook haar vriendinnen. Ze houdt ervan om voor je te zorgen. En dat is niet veranderd nu ze een royal is.”

Geruchten, roddels en onwaarheden

Sinds haar droomhuwelijk met prins Harry in 2016 wordt Markle achtervolgd door kwetsende geruchten, roddels en onwaarheden. Zoals alle berichtgeving rond haar vader Thomas Jr., die Meghan liever kwijt dan rijk zou zijn. “Ze laten het uitschijnen alsof heel haar familie uit elkaar valt, maar dat is in realiteit niet het geval”, klinkt het. “Die mensen hebben gewoon nooit echt een onderdeel van haar leven uitgemaakt, dus ook nu niet. Maar Meghans vader weet dat hij haar kan bereiken, als hij dat wil. Maar hij heeft nog nooit gebeld, nog nooit één berichtje verzonden. Een heel pijnlijke situatie!”

De vriendinnen van de hertogin willen voor eens en altijd duidelijk maken dat Meghan niet de diva is waarvoor ze wordt afgeschilderd. “Als je haar op de officiële bezoeken ziet: hoe zij met kinderen omgaat en met hen een echte conversatie kan starten, dat is volledig Meg! Zo gaat ze ook met onze kinderen om. Het is haar manier om zich met mensen te verbinden. Dat heeft ze altijd erg belangrijk gevonden.” Ook de energie die Meghan uitstraalt, prijzen haar vriendinnen. “Ze gaat met zo een kalmte door het leven. Of zo heb ik dat toch aangevoeld. Met die kalmte beleeft ze ook haar huwelijk met Harry.”

Volgens haar omgeving is Markle daarnaast “de best mogelijke luisteraar”. “Op bepaalde momenten denk ik: ‘Ik moet nog eens een babbeltje slaan met Meg’”, aldus een ex-collega. “We hebben soms haast dagelijks contact. En het eerste wat Meghan altijd vraagt is ‘hoe gaat het met de kinderen?’. Ik mag zelfs niet vragen hoe het met haar gaat, zolang ik niet eerst alles over mijn leven heb verteld.”

“Complete onzin!”

Samantha Markle, de halfzus van Meghan, is het alvast totaal oneens met het beeld dat vriendinnen van de Britse hertogin Meghan van haar schetsen. “Dit artikel is complete onzin. Er zijn genoeg sms’jes en bonnetjes om het tegendeel te bewijzen”, twittert de halfzus van Meghan.

In een stortvloed aan tweets noemt Samantha haar zus onder meer een narcist en betaalt ze volgens haar flink geld om haar imago hoog te houden. Ook zouden de ingewijden, die worden geciteerd in het interview, volgens Samantha helemaal niet bestaan. “Bronnen zijn denkbeeldige bronnen.”