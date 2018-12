VIDEO. Wassen beelden Harry en Meghan komen plots tot leven in Madame Tussauds KD

12 december 2018

09u00

Bron: Madame Tussauds 0 Royalty Prins Harry en Meghan Markle maakten gisteren de kerstmarkt van Berlijn onveilig. Niet de echte royals, maar wel twee acteurs met wassen maskers op. Het ging om een stunt van wassen beelden-museum Madame Tussauds.

Museum Madame Tussauds in Berlijn pakte gisteren uit met een nieuwe creatie: levende wassen beelden van royalty-paar prins Harry en Meghan Markle. Twee acteurs kregen een wassen masker aangemeten en maakten vervolgens de kerstmarkt in de Duitse hoofdstad onveilig. Het museum deelde ook enkele beelden van het koppel in typische kersttruien. Het koningshuis heeft voorlopig nog niet op de stunt van Madame Tussauds gereageerd.