Video: Prins William bouwt eigenhandig mee aan gemeenschapscentrum voor slachtoffers Grenfell-toren TDS

16 mei 2018

18u50

Bron: Kameraki 0

De Britse prins William heeft een bezoek gebracht aan enkele vrijwilligers die werken aan een nieuw gemeenschapscentrum voor de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower. Daar vielen in juni toen 71 doden. William, met veiligheidsvest en helm, ging zelf ook even aan de slag.