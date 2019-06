VIDEO. Prins William belooft dat hij zijn kinderen zal steunen als ze holebi blijken te zijn MVO

27 juni 2019

09u00 0 Royalty Prins William is dol op zijn kinderen, en hij zal dat nog altijd zijn als ze later op hetzelfde geslacht blijken te vallen. Dat verklaarde hij tijdens een recent bezoek aan een LGBT-organisatie.

Prins William deed de uitspraak tijdens een bezoek aan The Albert Kennedy Trust, een organisatie die voor LGBT-rechten vecht. “Ik zou er totaal geen probleem mee hebben als één van mijn kinderen uit de kast komt”, klonk het. Prins William, de hertog van Cambridge, heeft drie kinderen samen met zijn vrouw, Katherine Middleton: George (5), Charlotte (4) en de kleine Louis (1).

Het is niet de eerste keer dat de toekomstige koning van het Verenigd Koninkrijk zijn steun voor de LGBT-gemeenschap uitdrukt. In 2016 was hij de eerste Britse royal ooit die op de cover van het gay-magazine ‘Attitude’ stond. Hij ging akkoord met de shoot omdat hij zijn zegje wilde doen over het pesten van homoseksuele personen. “Niemand zou lastiggevallen mogen worden vanwege zijn of haar geaardheid”, meende hij. Hij was trouwens ook de eerste royal die The Albert Kennedy Trust bezocht.

“We zijn enorm vereerd met zijn bezoek”, klinkt het bij de organisatie. “Het was de eerste keer dat een Britse royal een LGBT-organisatie bezocht. Een mijlpaal!”