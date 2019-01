VIDEO. Meghan Markle wordt ‘dikke dame’ genoemd maar kan er hartelijk om lachen DBJ

17 januari 2019

08u16 0 Royalty Een ongewoon tafereel voor Meghan Markle (37) tijdens een bezoek aan een dierenasiel woensdag. Toen ze een van de vrijwilligers een hand gaf, noemde die haar een ‘Fat Lady’. De hele kamer moest er om lachen, net als de hertogin zelf.

“Je bent een dikke dame”, zei een vrouw van Mayhew dierenasiel in Londen terwijl ze naar de dikke buik van Meghan wees. De sfeer zat duidelijk goed, want de hele kamer kon lachen met de opmerking. Net als Meghan, die de opmerking als een compliment aanvaardde. “I’ll Take it’, lachte ze voor ze verder ging met het groeten van andere vrijwilligers.

Meteen brak er op Twitter een discussie los over het feit of dit al dan niet een geval was van ‘fatshaming’, maar daar bleek niemand het mee eens te zijn. Volgens veel gebruikers wordt ‘dik’ in veel culturen gebruikt als compliment.

Meghan staat bekend als een grote dierenvriend en heeft zelf twee viervoeters. De beagle Guy, die ze vanuit Canada meenam naar haar prins, en Bogart, een kruising van een labrador en herdershond, die ze noodgedwongen moest achterlaten. In de zomer schafte het koppel zich ook een eigen hond aan, de labrador zou het gemis van Bogart moeten verzachten.

Verrast

De hertogin vertelde deze week voor wanneer ze is uitgerekend. De vrouw van prins Harry verscheen in het Britse Birkenhead en vertelde het publiek dat ze inmiddels zes maanden zwanger is. Dat betekent dat de baby van het koppel in april wordt verwacht.

De bookmakers zijn er zeker van dat Meghan in april een dochter op de wereld zet. Dit weekeinde werd er zoveel geld ingezet op een meisje, dat de weddenschappen werden gesloten. De Britten zijn nu volop aan het wedden op de naam van het eventuele meisje. Onder meer Diana wordt genoemd als kanshebber.

Meghan vertelde het publiek in Birkenhead echter dat zij en Harry helemaal niet weten of ze een zoon of dochter krijgen. Het stel wil graag verrast worden. Tijdens het bezoek aan de Engelse stad was er volop aandacht voor de aanstaande kleine, zo kregen Harry en Meghan een knuffelbeer en een wieg en sloeg de hertogin een kopje koffie af vanwege de cafeïne.