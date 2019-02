VIDEO. Meghan Markle organiseert een baby shower in New York Redactie

20 februari 2019



Meghan Markle (37) weet hoe ze zichzelf moet verwennen. Voor haar babyshower trok de hertogin naar New York, waar ze vijf dagen lang met vrienden geniet van rust, eten en shoppen. Zo ging ze lunchen met Abigail Spencer, met wie ze samen in ‘Suits’ acteerde. Nadien volgde de babyshower waar ook enkel haar goede vrienden op uitgenodigd waren. Markle was sinds haar huwelijk niet meer in New York geweest.