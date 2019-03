VIDEO. Meghan Markle: “Harry is een feminist” sam

08 maart 2019

21u41

Bron: AP 0

Meghan Markle, de hertogin van Sussex, nam op Internationale Vrouwendag deel aan een panelgesprek over feminisme met zangeres Annie Lennox, model Adwoa Aboah, Australisch ex-premier Julia Gillard en directeur van Camfed Angeline Murimirwa. Markle had het onder meer over de rol van de mannen en impliceerde dat de hare, de Britse prins Harry, een feminist is.

