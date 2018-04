VIDEO: Koning Filip schenkt 4.500 dolenthousiaste Amerikaanse kadetten gratie PhG

25 april 2018

20u05

Bron: eigen berichtgeving 2 Royalty Koning Filip en koningin Mathilde werden onder luid applaus en wilde kreten onthaald door de 4.500 kadetten van de militaire academie West Point. De jonge soldaten in opleiding werden net voor de lunch kort toegesproken door de koning.

Niet verwonderlijk dat de kadetten zo enthousiast reageerden op de komst van de Belgische koning. Volgens de traditie mag een bezoekend buitenlands staatshoofd gratie verlenen voor kleine inbreuken. Een rekruut bijvoorbeeld die als straf een uur moet lopen omdat zijn uniform niet in orde is, hoeft dat nu dank zij de koning niet te doen.

De toespraak in het kadettenrestaurant duurde maar enkele minuten. Meteen daarna vielen de kadetten hun maaltijd aan. Ze hebben welgeteld 17 minuten om te lunchen. De koning hield even later nog een langere toespraak tot de laatstejaarsrekruten.

“Ik breng hulde aan jullie voorgangers voor wat zij voor mijn land deden”, sprak de koning. “Ik wens jullie allemaal toe het beste uit jullie opleiding te halen om naar het voorbeeld van de velen die jullie zijn voorgegaan, vrienden en bewakers van de vrede te blijven.”