VIDEO. Hoogzwangere Meghan Markle en prins Harry bezoeken samen Canadees consultaat

11 maart 2019

De hertog en hertogin van Sussex hebben samen een bezoek gebracht aan ‘Canada House’ in Londen. De hoogzwangere Meghan en Harry bezochten samen het Canadese consulaat ter ere van Commonwealth Day. Ze aten ‘maple taffy’, een Canadese zoetigheid en spraken met kinderen van expats. Voor Meghan was het bezoek extra speciaal, want ze noemt Canada haar tweede thuis. De voormalige actrice woonde er enkele jaren voor de opnames van ‘Suits’.

Markle droeg ook een creatie van een Canadese ontwerpster. Haar smaragdgroene mantel zou ook een subtiele verwijzing naar Markles moeder bevatten. Het borduurwerk wordt namelijk ook ‘Doria’ genoemd, zoals de moeder van de hertogin.

Het koppel kreeg ook nog enkele cadeautjes voor hun eerste kindje. De royal baby wordt ergens in april verwacht.