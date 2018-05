VIDEO. Harry rijdt Meghan in oer-Britse Jaguar naar receptie en avondfeest TT

19 mei 2018

21u40 0 Royalty Na hun huwelijksceremonie vanmiddag zijn de kersverse Hertog en Hertogin van Sussex nog te gast op een receptie die hen wordt aangeboden door Harry's vader, prins Charles. De receptie vindt plaats in Frogmore House op het landgoed van Windsor.

Met een prachtige ondergaande zon op de achtergrond verlieten Harry en Meghan rond half 9 vanavond het kasteel van Windsor om naar de receptie en het aansluitende avondfeest te vertrekken. Dat is enkel voor de familieleden, vrienden en kennissen van het paar.

Harry nodigde zijn bruid uit in een zilverblauwe Jaguar E-Type Concept Zero, oorspronkelijk gebouwd in 1968, maar omgebouwd tot een elektrische auto.

Het koppel had trouwens allebei een andere outfit aangetrokken voor het avondfeest. Meghan had een wit kleed aangetrokken met blote armen, een ontwerp van Stella McCartney. Harry tooide zich in een klassiek zwart kostuum met vlinderdas.