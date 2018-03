VIDEO. Autistische man (28) steelt show tijdens staatsbezoek in bevroren Canada: "Ik houd van Belgische koekjes"

PHILIPPE GHYSENS

14 maart 2018

20u05

Dylan, een autistische man van 28, stal vandaag de show tijdens het staatsbezoek in Toronto. Filip en Mathilde kregen een hockeyshirt, een football én zijn naamkaartje. "Ik houd van Belgische koekjes!"

Het was een moeilijke reis van Ottawa naar Toronto. Het vliegtuig van de Belgian Air Force moest eerst uitgebreid ijsvrij gemaakt worden. Geen enkel risico werd genomen voor de vlucht naar Toronto.

In het parlement van Toronto stond Dylan Atack, een man met autisme, de vorsten op te wachten. Hij is een beroemdheid in Canada. Hij ontmoette al de Queen, prins Harry en hij is een goede vriend van premier Trudeau. Dylan heeft vier baantjes. "Ik wil bewijzen dat mensen met autisme ook iets kunnen bereiken als ze zich een doel in het leven stellen."

Hij wilde dolgraag koning Filip en koningin Mathilde ontmoeten. De Belgische ambassade in Ottawa fikste het. "Ik houd van België. Het is een mooi land. Wat ik weet van de koning en koningin? Het zijn vriendelijke mensen."

In het parlement van Toronto stond Dylan met een ruiker bloemen in de hand onze vorsten op te wachten. Filip en Mathilde kregen shirts van de Bulldogs en de Tigercats, de twee clubs waar Dylan voor werkt. De man overdonderde de vorsten met zijn kennis van ons land. "Ik houd van de koekjes. En de chocolade. En de wafels." Bij het afscheid toverde hij zijn visitekaartje tevoorschijn: "Bel me maar als je me nodig hebt."