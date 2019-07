VIDEO. 93 jaar, maar de Queen kan nog altijd overweg met een schop sam

10 juli 2019

19u25

Bron: ANP, AP

De Britse koningin Elizabeth II doet zich opmerken met een schop in de hand. Ze stak de handen uit de mouwen tijdens de festiviteiten voor de NIAB, een belangrijke landelijke botanische organisatie die gisteren haar honderdste verjaardag vierde in de buurt van Cambridge.

De 93-jarige vorstin, die inmiddels 67 jaar op de troon zit, stond erop zelf een schop ter hand te nemen. “Nee hoor, ik kan nog prima een boom planten”, antwoordde ze op de vraag of ze niet liever iemand anders liet scheppen. Het gat was overigens al voor haar gegraven en de boom stond er al, Elizabeth hoefde alleen maar wat aarde over de wortels te scheppen. Mét haar witte handschoentjes, of wat had je gedacht?

Het was de tweede maal dat Elizabeth een jubileum van NIAB bijwoonde. In 1969 kwam zij ook langs om de 50e verjaardag van het instituut te vieren. De Queen kreeg een boeket van chrysanthemums, rozen en korenbloemen mee naar Buckingham Palace. Medewerkers gaven haar ook tips om in de paleistuinen druiven te kweken.