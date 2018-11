Verworpen door hun eigen volk: een eeuw geleden werden De Romanovs brutaal vermoord Mario Danneels

04 november 2018

11u00

Bron: STORY 0 Royalty In 2000 vond in Moskou een hoogst merkwaardige persconferentie plaats. Een 101-jarige vrouw beweerde grootvorstin Anastasia te zijn en was naar Rusland teruggekeerd om ‘haar’ Romanov-fortuin op te eisen. Daarvoor waren er al zo’n dertigtal Anastasia’s opgestaan.

De echte grootvorstin moest tot in 2007 wachten om in vrede te kunnen rusten, toen DNA-onderzoek uitwees dat ze wel degelijk samen met haar ouders, zussen en broertje in het holst van de nacht in een kelder brutaal geëxecuteerd was door Lenins Bolsjewieken. “Iets afschuwelijkers dan de laatste week van het gezin is niet voorstelbaar”, schreef kolonel Pavel Rodzianko, die ooggetuige was van de lijdensweg van tsaar Nikolai II (50), tsarina Alexandra (46), hun vier dochters Olga (22), Tatiana (21), Marija (19) en Anastasia (17) en enige zoon Aleksej (13).

