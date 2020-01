Verrassing: niemand minder dan Meghan Markle helpt nietsvermoedend koppel uit de nood SDE

Bron: People 0 Royalty Meghan Markle (38) en prins Harry (35) hebben op nieuwjaarsdag een nietsvermoedend koppel uit de brand geholpen. Asymina Kantorowicz (29) en haar vriend worstelden om een leuke foto van zichzelf te nemen met een selfiestick, maar Meghan sprong in de bres. Dat vertelt de vrouw aan CTV News Vancouver Island.

“Al twee jaar doen we deze wandeling op nieuwjaarsdag", vertelt Asymina Kantorowicz aan CTV News. “We hadden net onze kleine picknick opgeruimd en probeerden om een paar selfies te nemen voor die mooie achtergrond, toen een vrouw naar ons toekwam. Ze vroeg of we wilden dat zij onze foto zou nemen. We hadden hun groepje wel al gezien, want het is er vrij afgelegen. Ze hadden twee honden bij zich en we wilden een van hen aaien.” Asymina, die toevallig zelf voor CTV News werkt, zegt dat ze eerst geen idee had wie die behulpzame vrouw was. Maar plots herkende ze wel iemand anders van het trio: Meghans goede vriendin en ‘Suits’-collega Abigail Spencer. “Ik ben een grote fan van ‘Suits’. Eerst merkte ik Abigail op, en toen ik opkeek, besefte ik dat Meghan onze foto aan het nemen was", klinkt het. “Toen keek ik opnieuw naar het groepje en zag ik dat prins Harry er ook bij was.”

Geen druk

“Ik kon het niet geloven. Daar had je Meghan, die naar me lachte, wachtend tot ze de foto kon nemen. Ik was in shock. Het enige wat ik kon bedenken om te zeggen was: ‘Selfiesticks kunnen ook niet alles.’ Ze lachte en zei iets als: ‘Dan zullen we een goede foto moeten maken', waarop Harry zei: ‘Geen druk hoor.’ Ze was gewoon enorm vriendelijk", besluit Asymina. “Echt, het was zo lief. We hadden hen niet gezien als ze ons niet benaderd hadden. Ze zag gewoon hoe moeilijk we het hadden om een foto te nemen.”

Meghan nam uiteindelijk drie foto’s van het koppel, voordat de groep weer verder trok. “Ze gaf me mijn telefoon terug en zei: ‘Gelukkig nieuwjaar!’ En we antwoordden ook: ‘Bedankt en gelukkig nieuwjaar’. Ze leek zo blij en nuchter. Ze genoot gewoon van deze wandeling met haar echtgenoot en vriendin. Harry en zij leken erg gelukkig, zoals een pasgetrouwd koppel.” Toch heeft Asymina van één ding spijt: “Ik had het zo fijn gevonden als baby Archie erbij was geweest!”