Verrassend: prinses Claire dan toch op Koningsdag (weliswaar zonder Laurent)

11u24

Bron: Twitter 0 Twitter Prinses Claire is dan toch aanwezig op Koningsdag. Ze woonde deze ochtend het Te Deum bij in Brussel. Van haar man geen spoor. Royalty Vandaag wordt Koningsdag gevierd en die begint - zoals de traditie het wil - met een viering in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel. Opvallende aanwezige: prinses Claire. De echtgenote van prins Laurent had nochtans laten weten dat zij en haar man dit jaar niét aanwezig zouden zijn. Laurent zelf hield wel woord en daagde niet op.

De evenementen rond Koningsdag worden elk jaar ingezet met het Te Deum. De dankviering, voorgegaan door aartsbisschop Jozef De Kesel, wordt traditiegetrouw bijgewoond door alle leden van de koninklijke familie - uitgezonderd de koning en koningin zelf. Ook vooraanstaande politici zijn van de partij.

Eén hoofdrolspeler ontbreekt dit jaar en dat is prins Laurent, intussen 54. Net als zijn vrouw prinses Claire werd hij officieel uitgenodigd door het Paleis, maar het prinsenpaar wees die uitnodiging af. Het was dus opvallend dat Claire - met grijze hoed op - deze ochtend plots uit de auto voor de kathedraal stapte. Haar man had ze niet kunnen overtuigen, want van Laurent geen spoor.

Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van de prins zou kunnen liggen aan het feit dat hij ziek is. Daar maakte zijn advocaat in september al van gewag. "Hij zal voor langere tijd out zijn", klonk het toen. Daarom ook dat premier Charles Michel de prins nog altijd niet op het matje geroepen heeft omdat hij zonder toelating een feest bijwoonde op de Chinese ambassade. Laurent diende een ziektebriefje in en verscheen al bijna twee maanden niet meer in het openbaar.

Geen blik

Vorig jaar tekende Laurent wel present op Koningsdag. Toen negeerde hij straal zijn moeder, koningin Paola - ook toen die zijn arm vastnam. Een jaar eerder, in 2015, was Laurent er ook niet bij omdat hij niet tevreden was over zijn dotatie.

Verrassend: prinses Claire toch naar #Koningsdag. Weliswaar zonder prins Laurent (officieel nog steeds ziek). Meldde zich maandag alsnog aan pic.twitter.com/uzolZ4nmip [Wim Dehandschutter](@ WDehandschutter) link

Ook prinses Astrid en prins Lorenz komen aan kathedraal aan voor Te Deum van #Koningsdag. Maar -zoals bekend- geen prins Laurent. pic.twitter.com/VtpX8enr0X [Wim Dehandschutter](@ WDehandschutter) link