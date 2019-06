Vermogen van 300 miljoen en altijd op verlof: zo leeft Koning Albert als gepensioneerde TDS

06 juni 2019

10u30 44 Royalty Vandaag mag Koning Albert 85 kaarsjes uitblazen. Officieel blijft Albert II voor de rest van zijn dagen koning der Belgen. Maar in de praktijk ziet zijn leven er sinds zijn troonsafstand in 2013 misschien ‘normaler’ uit dan verwacht. Hij en Paola (81) genieten zo veel als mogelijk van hun tijd samen en dat doen ze het liefst van al onder de Italiaanse zon. Maar wat doen zij dan de hele dag? En heeft Albert eigenlijk nog verplichtingen?

Het moet gezegd: een noeste werker is koning Albert volgens velen nooit geweest. Albert wordt dan ook niet voor niks de ‘vakantievorst’ genoemd. Zeker sinds hij met pensioen is, reizen hij en Paola zowat fulltime de wereld rond. Maar volgens royaltywatcher Thierry Debels overtreden Albert en Paola daar zeker geen regels mee. “Nee, verplichtingen hebben zij niet meer”, verduidelijkt hij “Ze worden uiteraard wel nog gevraagd voor allerlei zaken en af en toe zie je ze ook nog verschijnen. Vooral bij concerten en andere culturele evenementen. Als ze zin hebben, dan komen ze. En anders doen ze hun eigen zin.”

Het is duidelijk dat de afgetreden vorst zijn zinnen op het reizen heeft gezet. Of het is te zeggen: dat blijkt vooral een eis van Paola te zijn, zo weet Debels. “Albert en Paola hebben destijds een pact gesloten. Voor Paola was het oké dat hij koning werd - daar hebben ze lang over getwijfeld -, maar in ruil moest Albert wel beloven dat hij na zijn ‘dienstjaren’ met haar de wereld zou ontdekken. Hij komt nu zijn deel van de deal na.”

Viva Italia

Het koppel spendeert veel tijd in Italië, het thuisland van Paola. Ze kiezen er volgens de royaltywatcher voor reizen waar ze iets van kunnen opsteken. “Albert en Paola zijn geen strandgangers”, zegt hij. “Ze kiezen voor cultuurvakanties. Vooral Paola heeft interesse in de Italiaanse cultuur, wellicht door haar opvoeding. Zij heeft dan ook een stevige opleiding en adellijke vorming gekregen.” Wie denkt aan de Italiaanse cultuur, denkt al snel aan Rome. “Daar hebben Albert en Paola een buitenverblijf. Een knap appartement in het centrum van de stad, dat recent nog helemaal werd gerenoveerd. Maar toch: Albert en Paola verblijven er relatief weinig en verhuren het appartement vermoedelijk als ze er voor een langere periode niet zijn.”

“Albert en Paola hebben trouwens ook nog een buitenverblijf in Frankrijk. Maar daar trekken ze, volgens mijn informatie, amper naar toe. Ze kennen die omgeving al uit hun broekzak, dus ze ontdekken liever het Italiaanse vasteland.” De kans dat je het koppel plots tegen het lijf loopt in een Italiaans hotel is wel haast onbestaande. “Nee, doorgaans verblijven ze tijdens hun reizen bij (welgestelde en voorname) vrienden en kennissen, die allemaal over kastelen of mooie villa’s beschikken. Het zal dus niet snel voorkomen dat Albert en Paola een hotelkamertje moeten boeken.”

Achter het stuur

Vraag is natuurlijk: hoe geraken Albert en Paola op hun bestemming? “Er is al veel gezegd en geschreven over het feit dat de koning daarvoor zijn jacht de Alpa gebruikt, maar dat klopt niet. Die jacht ligt intussen al een tijdje stil. Ze maken ook amper gebruik van de vliegtuigen van defensie, hoewel ze daar wel recht op hebben. Het afgelopen jaar hebben zij maar één keer gebruik gemaakt van zo’n vlucht.”

Daar blijkt ook een reden voor te zijn. “Albert is een enorme autoliefhebber, meer specifiek is hij fan van Mercedes”, zegt Thierry. “Hij rijdt nog graag zelf met de wagen en laat zich liever niet voeren. Dat was wel het geval toen hij koning was en dus wil hij nu van zijn ‘herwonnen vrijheid’ genieten. Pas op, er zal ongetwijfeld wel een medewerker mee in de wagen zitten. Maar als Albert en Paola erop uit trekken met de auto, dan kan je ervan uitgaan dat hij zélf achter het stuur zit.”

Trager tempo

Hoewel er de afgelopen jaren veel kritiek kwam op de ‘eeuwige vakantie’ van het vorstenpaar, vindt de royaltywatcher dat Albert en Paola niets kwalijk genomen kan worden. “We moeten daar eerlijk in zijn: al die jaren heeft die man gedaan wat hij moest doen. Natuurlijk is zijn reputatie nu compleet verwoest door de zaak Delphine Boël. Maar we mogen niet vergeten dat hij een zeer correct koningschap heeft gevoerd.”

Volgens Debels neemt Albert enkel op waar hij recht op heeft. “Je kan je vragen stellen bij die toelage van 900.000 euro per jaar. Maar dat is nu eenmaal het systeem, het is de regering die hem dat gegeven heeft. Zijn vermogen wordt intussen tussen 200 en 300 miljoen euro geschat, dus die man heeft geen zorgen. Hij gaat, staat en doet wat hij en Paola willen.”

Toch is er één element waar Albert en Paola mee sukkelen: hun gezondheid. “Hun toestand gaat inderdaad achteruit, en dan vooral die van Albert. Het tempo is de laatste jaren dus wel afgenomen. Ze reizen nu nog zo veel mogelijk en dat zullen ze allicht blijven doen tot ze niet meer kunnen. Ik zie hen hun laatste jaren rustig verder ‘uitbollen’. Maar kan je hen dat kwalijk nemen?”