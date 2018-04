Vermoeidheid slaat toe: Prins William dommelt in tijdens ceremonie in Westminster Abbey SD

27 april 2018

15u18

Bron: Kameraki/AP 0

Prins William was begin deze week samen met zijn broer Harry en aanstaande schoonzus Meghan Markle aanwezig bij een kerkdienst in Westminster Abbey in Londen. De hertog van Cambridge woonde er een herdenkingsdienst bij ter gelegenheid van Anzac Day. De dag waarop Australië en Nieuw-Zeeland hun gevallenen herdenken. Kersvers papa William had er klaarblijkelijk een korte nacht op zitten...