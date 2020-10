Vermeende dochter prins Albert van Monaco schrijft brief SDE

10 oktober 2020

16u26

Bron: Telegraaf 0 Royalty Heeft prins Albert van Monaco (62) nog een buitenechtelijk kind? De Braziliaanse Marisa S. beweert alvast van wel: 15 jaar geleden zou de prins bij haar een dochter hebben verwekt. Dat meisje heeft nu een brief geschreven naar haar vermeende vader, meldt de Telegraaf.

Voor prins Albert van Monaco in het huwelijksbootje stapte met ‘zijn’ Charlene, hield hij er een bewogen liefdesleven op na, met twee buitenechtelijke kinderen tot gevolg: dochter Jazmin Grace (28) en zoon Alexandre Coste (16). Nu beweert een derde vrouw dat Albert jaren geleden een kind bij haar heeft verwekt. De Braziliaanse Marisa S. leerde de prins in 2004 kennen, toen ze 18 jaar oud was. Ze had evenwel geen idee wie hij was, want Albert vertelde haar dat hij een Canadese advocaat was. Toen ze hem uiteindelijk vertelde dat ze zwanger was, zou hij het contact hebben verbroken.

Marisa trouwde daarop met een Italiaan en vergat haar minnaar. Tot ze acht maanden geleden een foto van Albert in een tijdschrift zag en besefte wie haar Canadees echt was. Nu vraagt ze bij monde van haar advocaat om een vaderschapstest die moet aantonen of Albert wel degelijk de vader van haar dochter is. De raadsman van de Monegaskische vorst, Thierry Lacoste, liet alvast weten de ’beschuldigingen’ belachelijk te vinden en noemde Marisa S. een ’afperser’. Albert weigert bovendien om een vaderschapstest te laten doen.

Maar z'n vermeende dochter laat zich niet afschepen. Volgens de Duitse pers liet zij op 24 september een envelop afleveren in het paleis van Monaco. In de brief zou ze Albert hebben gesmeekt om z'n vaderlijke plichten te vervullen. “Beste papa! Ik stond op het punt om naar Italië te vertrekken, maar ik heb corona, dus ik moet nog een paar dagen wachten. Ik hoop je op het vliegveld te ontmoeten als ik aankom. Ik weet dat het niet zo zal zijn, maar misschien vier ik dit jaar kerstmis met mijn vader. Kusjes, je dochter.” De advocaat van Marisa heeft ondertussen ook gereageerd op die brief: “De dochter van mijn cliënt is weer in orde. Mijn cliënt is geen afperser, zij wil gewoon weten of prins Albert de vader is. Zij heeft geen geld, maar zekerheid nodig. Een DNA-test kan die zekerheid verschaffen.”

Lees ook:

Heeft Albert van Monaco nóg een buitenechtelijk kind? Minnares sleept vorst na 15 jaar voor de rechter (+)

Van kille kus op de wang tot affectie in het openbaar: het hobbelige liefdesparcours van Albert en Charlène van Monaco (+)