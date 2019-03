Vermeend dubbelleven ondermijnt de troon van Marokkaanse jetset-koning: “Hij was vroeger al vaste klant in Brusselse homobars” Redactie

24 maart 2019

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty Als de Britse prins Harry (34) en z’n zwangere echtgenote Meghan (37) op staatsbezoek komen, is dat doorgaans heilzaam voor je populariteit. Niet zo in Marokko, waar koning Mohammed VI (55) in plaats van bijval vooral veel vragen over zich heen kreeg. Want waar was zijn (ex?)-vrouw, prinses Lalla Salma (40)? Haar afwezigheid doet de geruchten over zijn geaardheid in alle hevigheid oplaaien.

Het is al van oktober 2017 geleden dat prinses Lalla Salma nog eens in het openbaar verscheen. Haar taken als gastvrouw werden tijdens het recente bezoek van Harry en Meghan aan Marokko overgenomen door tienerprins Moulay Hassan, Mohammeds opvolger. Lalla Salma heeft naar verluidt al enige tijd geleden het koninklijke paleis verlaten, en de vele commentaren over het hoe en waarom leiden tot spanningen in het land waar liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht heel moeilijk ligt.

Veelbelovend begin

In de Marokkaanse politiek heerste al grote onvrede toen de koning besliste om Pierre Berg, het boegbeeld van de Franse homobeweging én de vriend van het overleden mode-icoon Yves Saint Laurent, op te nemen in de ridderorde van de Alawieten. Nu Mohammed zelfs geen vrouw meer heeft om de schijn van een heteroseksueel leven op te houden, wordt er gespeculeerd dat hij zal moeten aftreden zodra de kroonprins meerderjarig is. Al hopen veel verdrukte Marokkaanse gays net dat Mohammed op de troon blijft zitten nadat hij uit de kast is gekomen.

De politieke carrière van koning Mohammed VI begon nochtans veelbelovend. Twintig jaar geleden, na de dood van zijn dictatoriale ­vader Hassan II, deed hij een frisse wind waaien. De verwachtingen waren hooggespannen, zeker toen Mohammed ook nog eens trouwde met de knappe computerspecialiste Salma Bennani. Mohammeds eigen moeder Latifa, een berberprinses, leidde het verborgen leven van een haremvrouw. Lalla Salma daarentegen deed er alles aan om het imago van Marokko als vooruitstrevend islamitisch land te verbeteren. Ze symboliseerde als geen ander de modernisering die Mohammed voorstond. Zelfs op haar huwelijk droeg Salma geen hoofddoek. Ze kreeg de titel ‘prinses’, een primeur voor Marokko, én werkte officiële opdrachten in binnen- en buitenland af, waardoor ze ’s werelds eerste echte first lady werd in een islamitische natie. Maar hun sprookje bleef niet duren. Volgens sommige bronnen is het koppel twee jaar geleden al in alle stilte gescheiden.

(lees verder onder de foto)

Grootgrondbezitter

Mohammeds populariteit kreeg ook nog om een andere reden een deuk. De vorst lijkt minder begaan met de problemen van zijn volk, dan met zijn pleziertjes. Ooit werd hij nog de ‘koning van de armen’ genoemd, maar in werkelijkheid gooit hij de dirhams aan ijltempo over de balk. De vorst heeft een flink deel van de Marokkaanse economie in handen: hij is grootgrondbezitter én een grote producent van landbouwproducten. Bovendien wendt hij zijn politieke invloed aan om nóg rijker te worden. Met een geschat fortuin van 5 miljard euro prijkt hij in de Forbes­-lijst van vorstelijke superrijken, net onder oliemiljardairs als de sultan van Brunei en de koning van Saoedi-Arabië. Mohammed VI kan dus écht leven als een prins uit de sprookjes van duizend-en-één-nacht.

Bloedvergieten

Voor hij zijn vader Hassan, die op zijn 70ste overleed, opvolgde was de Marokkaans kroonprins Sidi Mohammed één van de meest gegeerde vrijgezellen ter wereld. De prins leek bevriend met nagenoeg heel Hollywood. Hij werd overal gespot terwijl hij met een hippe zonnebril op zijn neus en een blits maatpak rond zijn stevige torso in alweer een andere supercar wegstoof naar een volgende mondaine afspraak. De Marokkanen koesterden dan ook hoge verwachtingen van hun prins, die resoluut leek te kiezen voor een modern leven naar westers model.Dat koning Hassan II geen goed oog had in de opvolging door zijn oudste zoon, gaf veel Marokkanen gek genoeg nog meer vertrouwen in de toekomst. Hassan II noemde zijn oudste zoon een zwakkeling die nooit een daadkrachtige koning kon worden. In zijn 38 jaar op de troon had de dictatoriale patriarch elke kritiek op zijn regime met bloedvergieten beantwoord. Dat een vorst ook sympathiek mag overkomen, kon Hassan niet vatten. Al waren het vooral de geruchten over Mohammeds geaardheid die de oude vorst zorgen baarden.

Zo werd er gefluisterd dat Mohammed opvallend veel goedgebouwd mannelijk gezelschap ontving op zijn paleis Les Sablons in Salé. Ongerust liet Hassan zijn zoon volgen toen die in Brussel stage liep bij voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie. De verslagen van zijn spionnen stelden hem niet bepaald ­gerust: Mohammed werd vaker gesignaleerd in Brusselse ­homobars dan in de gebouwen van de Europese administratie. De koninklijke entourage zweeg hier zedig over, maar de elite van hoofdstad Rabat was wel degelijk op de hoogte van de prinselijke levenswandel.

(lees verder onder de foto’s)

Vermoord?

Hassans overlijden in de zomer van 1999 veroorzaakte dan ook grote onrust bij de religieuze, de militaire én de politieke leiders van Marokko. Wellicht lanceerden zij het gerucht dat de kroonprins verantwoordelijk was voor de dood van zijn vader, om Sidi Mohammed zo buitenspel te zetten. Ook vandaag duikt die roddel nog op, hoe onwaarschijnlijk hij ook is. De oude vorst was immers met een longinfectie opgenomen in het ziekenhuis toen hij daar overleed aan een ­hartaanval. De Marokkaanse jongeren koesterden dan weer hoge verwachtingen van de hippe 36-jarige koning die ze in het westen supercool noemden.

De eerste maatregelen van koning Mohammed VI losten die verwachtingen ook in. Hij zette de adviseurs van zijn vader aan de deur. Hij doekte de harem op waarin koning Hassan II zijn vijftig concubines min of meer gevangen hield. En hij begon aan een rondreis door het land en werd overal enthousiast onthaald. Zijn verloving met de vooruitstrevende prinses Lalla Salma was de kers op de taart.

Werkloosheid

Na de geboorte van hun twee kinderen Moulay Hassan en Lalla Khadija (12) lieten ­Mohammed en Salma foto’s maken van zijn gezinsgeluk. De koning liet wettelijk bepalen dat Marokkaanse vrouwen zelf hun echtgenoot mogen kiezen én dat ze zelf de echtscheiding mogen aanvragen. Andere vernieuwingen bleven helaas uit en op de broodnodige economische hervormingen is het ook nu nog vruchteloos wachten. Ook vandaag is er nog veel armoede, werkloosheid en analfabetisme in Marokko, waardoor Mohammed steeds meer kritiek krijgt in eigen land. Vooral omdat hij nog zelden in dat land verblijft.

In zowat elke stad van Marokko heeft de koning een paleis staan, toch ligt zijn favoriete residentie in het Franse dorpje Betz. Daar bezit hij een sprookjeskasteel in een park van 70 hectare. Zijn Arabische volbloeden staan er op stal, net als een deel van zijn collectie ­peperdure sportwagens. De voorbije twintig jaar heeft Mohammed het immense kasteel volledig laten moderniseren. Twintig Betzenaren werken fulltime op het koninklijk domein. Maar als Mohammed er neerstrijkt, moeten er nog eens veertig de strenge geheimhoudingsclausule tekenen die hij van zijn personeel eist. En daardoor lijkt de kans gering dat iemand uit Mohammeds hofhouding uit de biecht zal klappen over Lalla Salma. Als ze al weten waar de prinses zich tegenwoordig ophoudt.