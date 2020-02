Verloofde prinses Beatrice kiest getuige: driejarig zoontje Wolfie is de gelukkige SDE

29 februari 2020

20u30

Bron: The Daily Mail 0 Royalty In mei stapt prinses Beatrice (31) in het huwelijksbootje met projectontwikkelaar Edoardo Mapelli Mozzi (37). De voorbereidingen zijn dus volop aan de gang. En Edoardo heeft nu ook zijn getuige gekozen: zijn driejarige zoontje Christopher, die Wolfie genoemd wordt.

“Ik kan bevestigen dat Wolfie de getuige zal zijn", bevestigt een woordvoerder van het Britse koningshuis aan The Daily Mail. Dat houdt in dat de kleine jongen zijn vader de ringen zal overhandigen, maar naar verluidt zal hij ook een belangrijke rol spelen tijdens het feest. Of van Wolfie verwacht wordt dat hij ook een speech zal geven, werd niet bevestigd door de woordvoerder.

(Lees verder onder de foto.)

Dankzij zijn nieuwe taak is Wolfie de jongste persoon ooit die in het Britse koningshuis een rol krijgt toebedeeld tijdens een koninklijk huwelijk. Volgens vrienden van het koppel wilden de twee zo tonen dat de jongen ook geliefd en omarmd wordt door zijn stiefmoeder. Edoardo kreeg Wolfie samen met zijn ex, de Amerikaanse architecte Dara Huang. Verwacht wordt dat zij ook aanwezig zal zijn op het huwelijk.

Beatrice zal weggegeven worden door haar vader, prins Andrew.