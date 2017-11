Verloofde prins Harry ook 'hot' op grootste pornowebsite ter wereld Gebruik van zoekterm 'Meghan Markle' explodeert hr

14u03

Het aantal mensen dat op Pornhub de zoekterm 'Meghan Markle' ingeeft, is met 2.208% gestegen. Sinds bekend is dat de Britse prins Harry (33) gaat trouwen met zijn vriendin Meghan Markle (36), is de Amerikaanse actrice 'hot' op de grootste pornowebsite ter wereld. Volgens Pornhub is het aantal mensen dat haar naam als zoekterm ingeeft, gestegen met 2.270%.

Hoewel de meeste 'koninklijke' zoekacties op Pornhub betrekking hebben op figuren als 'Princess Peach' en 'Princess Leia' (bekend van Super Mario Bros en Star Wars), zorgde de aankondiging van het huwelijk nu dus ook voor een enorme toename van het aantal mensen dat zocht naar Meghan Markle.

Ook in België

Opmerkelijk: de grootste stijging was er niet in Groot-Brittanië, maar in de Verenigde Staten (+2.273%). Daarna volgt Groot-Brittanië (+2.242%), Spanje (+2.193%) en Duitsland (+2.167%). België komt op de vijfde plaats in dat rijtje, met een stijging van 2011%.

RV Pornhub

Meghan Markle blijkt vooral populair bij oudere mannen, zo toont onderstaande grafiek aan.

RV Pornhub

Heeft Meghan (35) dan misschien een ex-vriendje dat wraakporno online heeft gezet? Of heeft ze een verleden als stripteaseuse? Hier kan je lezen wat er op Pornhub over haar te vinden is.