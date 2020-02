Verjaardagsfeestje van de koning na een uur al volzet 100 BELGEN DIE OP DEZELFDE DAG ALS FILIP 60 WORDEN, MOGEN MEE VIEREN Philippe Ghysens

25 februari 2020

05u00 2 Royalty Koning Filip wordt 60 en een kwart van de Belgen die op dezelfde dag geboren zijn, mag mee komen feesten. De eerste honderd 60-jarigen die zich aanmeldden, krijgen een uitnodiging. De vorst is graag gezien: amper een uur na de oproep waren er al tweehonderd gegadigden.

Het is intussen een goede traditie in de koninklijke familie: als er gefeest wordt, mogen de landgenoten mee aanschuiven. Albert en Paola zetten de toon toen ze in 2009 hun gouden jubileum vierden. Ze nodigden 150 koppels uit die ook 50 jaar getrouwd waren. Vorig jaar mochten tachtig 18-jarigen naar het feest van de 18-jarige prinses Elisabeth. En nu is er dus de 60ste verjaardag van het staatshoofd. De koning is jarig op 15 april, maar hij is dan niet thuis. Filip en Mathilde zijn die dag uitgenodigd voor het galadiner van de Deense koningin Margrethe, die 80 wordt. Het plan is om de 60ste verjaardag een dag later te vieren met familie en vrienden. Maar de koning wil ook zijn landgenoten die op dezelfde dag geboren zijn, betrekken in de feestvreugde. Daarom geeft hij een tuinfeest op het domein van Laken op 16 mei. Waarom pas een maand na zijn verjaardag? Omdat de koninklijke serres in die periode open zijn voor het publiek en een gedeelte van het feest gaat door in die serres.

Geen foefelaars

Het paleis lanceerde gisteren op zijn sociale media een oproep naar Belgen die ook op 15 april 1960 geboren zijn. De eerste honderd die zich aanmeldden, krijgen een uitnodiging. De koning is graag gezien, want na amper een uur waren er al tweehonderd mails van Belgen die er graag bij zouden zijn. "Volgens de gegevens van Statbel zijn er 400 Belgen op dezelfde dag geboren", klinkt het op het paleis. De gasten moesten op deze manier geselecteerd worden, want zelfs de koning kan niet zomaar van het rijksregister gebruikmaken om de Belgen te zoeken die samen met hem jarig zijn. En 'foefelaars' die doen alsof ze op die dag geboren zijn, krijgen geen kans: elke aanmelding wordt grondig gecheckt.

Losse babbel

De feestgenoten krijgen op 16 mei in Laken hapjes, drankjes en animatie aangeboden. Ze worden met hun partner door het vorstenpaar onthaald en krijgen de tijd voor een losse babbel met de jarige. Else Dirven staat al te popelen om haar leeftijdsgenoot te ontmoeten. "Al van toen ik kind was, heb ik bij het vieren van mijn verjaardag aan de koning gedacht. Elk jaar weer hoopte ik ooit samen met hem te mogen vieren", zegt Else, die in Mechelen werd geboren, maar sinds 1985 in Parijs woont. "Mijn moeder kreeg in het moederhuis een speciale attentie van de koninklijke familie omdat haar dochter geboren was op dezelfde dag als het prinsje. Als ik hem een cadeau mocht geven, zou ik hem uitnodigen voor een glaasje en een taartje bij ons in Knokke, waar we geregeld verblijven. En ik zou hem een les kitesurfen geven, want als ik het me goed herinner, is dat een van zijn hobby's."

Willy Piessens uit Edegem heeft zijn beste pak en das al klaargelegd, want ook hij zou dolgraag van de partij zijn. "Ik ga op 1 mei met pensioen. Alleen al daarom zou ik mee willen feesten. Ik hoop echt dat ik erbij ben. Een cadeau? Ik wens de koning tegen dan een nieuwe regering toe. Hij beleeft toch een moeilijke periode nu. Ik denk dat hij veel zorgen heeft. Een feest zal hem goed doen."