Verjaardag Thaise koningin moet (ondanks coronacrisis) volop worden gevierd

01 juni 2020

08u43

Bron: ANP 0 Royalty Het gevaar van het coronavirus is in Thailand voldoende geweken om publieke plechtigheden te houden ter ere van de 42e verjaardag van koningin Suthida aanstaande woensdag. Dat heeft de Thaise regering laten weten aan alle provinciegouverneurs.

Die moeten daarom een ceremonie organiseren voor het provinciegebouw, waarvoor ook een groot portret van de koningin moet worden geplaatst. Ook zijn versieringen in de kleuren van de koningin voorgeschreven. De enige restrictie is dat voldoende onderlinge afstand wordt bewaard, gezichtsbescherming wordt gedragen en dat handen veelvuldig worden gewassen.

Naast de ceremonie, zullen er ook liefdadigheidsevenementen zijn, zoals het uitdelen van voedsel, voorraden en beschermende uitrusting aan gemeenschappen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, meldden Thaise media.

De verjaardag van Suthida is sinds vorig jaar - toen de oud-stewardess enkele dagen voor zijn kroning trouwde met koning Vajiralongkorn - een nationale feestdag. Opvallend: de verwachting is dat de koningin op haar verjaardag niet in Bangkok zal zijn. Ze verblijft al bijna het hele jaar in Zwitserland, op gepaste afstand van haar in Beieren in een luxehotel wonende man.

