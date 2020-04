Vergeetachtige Harry en Meghan verliezen hun website-adres aan grappenmakers MVO

09 april 2020

10u56

Bron: DailyMail 1 Royalty Prins Harry en Meghan Markle krijgen hun zoveelste tegenslag te verwerken na de Megxit. Ze vergaten om de rechten op de domeinnaam ‘ Prins Harry en Meghan Markle krijgen hun zoveelste tegenslag te verwerken na de Megxit. Ze vergaten om de rechten op de domeinnaam ‘ Archewell ’ te kopen op het internet, waardoor grappenmakers er nu met hun website-adres vandoor zijn. Om het nog erger te maken worden mensen die naar www.archewellfoundation.com surfen nu doorverwezen naar het liedje ‘Golddigger’ van Kanye West.

Het koppel maakte deze week bekend dat ze de Archewell Foundation zouden opstarten, een nieuw merk dat Sussex Royal moet vervangen. Toen al kregen ze kritiek omdat ze het nieuws brachten vlak nadat de Britse Eerste Minister Boris Johnson naar de intensieve zorgen verplaatst moest worden vanwege corona. Maar daar stopt het dus niet. Nu worden ze niet alleen uitgekafferd, maar ook uitgelachen.

Zogenaamde cyber-squatters kochten de domeinnaam die het paar waarschijnlijk zou gaan gebruiken voor hun organisatie en zorgde ervoor dat ‘Golddigger’ van Kanye West er nu afgespeeld wordt. Een verwijzing naar het feit dat Harry en Meghan uit de monarchie stapten om zelf hun geld te gaan verdienen. Meghan wordt ook meer dan eens een ‘golddigger’ genoemd door de Britse bevolking én de Britse media.

Beveiliging

Vanwege de crisis zouden Harry en Meghan echter moeite hebben om hun beveiliging te betalen. Op dit moment wonen ze in Hollywood, waar ze op zoek naar zijn een nieuwe villa. Hun beveiliging alleen al kost echter 4 miljoen pond per jaar (4,5 miljoen euro) en zonder nieuwe inkomsten zullen ze die kosten niet kunnen betalen. Royalty-expert Omid Scobie verklaarde zopas nog in een podcast dat het koppel de laatste paar jaar geen inkomen had. “Als royal zijn je kosten gedekt, maar je verdient geen salaris. Nu moeten ze zelf voor hun geld zorgen.”

Langs de andere kant hebben Harry en Meghan wel een mooie spaarpot. De Britse bevolking blijft dus kritisch. “Het zijn nog altijd miljardairs”, klinkt het op Twitter. “Dus arm zijn ze zeker niet.” Bovendien zou Harry’s vader, prins Charles, hen financieel blijven steunen na de Megxit. Meer specifiek zou hij jaarlijks de helft van hun beveiligingskosten betalen, ook iets waar de Britten niet voor staan te springen. Charles verdient namelijk zijn geld via het hertogdom van Cornwall, iets wat ze beschouwen als onrechtstreeks belastinggeld.