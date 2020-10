Verbannen zoon van Thaise koning ondergaat behandeling voor ongeneeslijke ziekte TDS

04 oktober 2020

16u55

Bron: ANP 0 Royalty Het gaat weer iets beter met Chakriwat Vivacharawongse (37), de derde zoon van de omstreden Thaise koning Vajiralongkorn en ook wel prins Chakriwat Mahidol genoemd. Hij zit midden in een chemokuur. De bijwerkingen belemmerden de afgelopen weken zijn werk voor het naar hem genoemde medisch informatiecentrum in New York, maar het gaat de goede kant op. “Ik voel me echt veel beter”, schreef Chakriwat zaterdag op Facebook.

De zoon van Vajiralongkorn heeft een ongeneeslijke erfelijke ziekte: neurofibramatose. Die heeft tot gevolg dat er herhaaldelijk goedaardige tumoren opduiken langs het zenuwstelsel, de ruggenmerg en de hersenen. Chakriwat moet bijna jaarlijks behandeling ondergaan, zoals chemotherapie. Als gevolg van de ziekte is hij inmiddels aan een oor doof.

“Ik ben niet geboren met het beste of gezondste lichaam”, merkte hij eerder dit jaar op toen weer een nieuwe behandelingsronde begon. “Ik heb altijd mijn best gedaan en zal dit blijven doen. Als je gezond bent, verspeel dit dan niet. Je bent buitengewoon gezegend, je hoeft niet constant op je hoede te zijn of te strijden tegen kwalen. Je kunt het leven ten volle aanpakken. Niets stelt me meer teleur dan iemand te zien die volkomen gezond is en de kans op succes en geluk verkwist.”

Minnares

De levensgeschiedenis van Chakriwat is ook anderszins belast want Vajiralongkorn heeft hem, samen met zijn drie broers Juthavachara, Vacharaesorn en Vatcharawee in 1996 samen met hun moeder Sujarinee uit Thailand verbannen. De vier prinsen - in 1996 werd hen verboden de titel en de koninklijke achternaam Mahidol nog te gebruiken - zijn geboren uit de relatie die Vajiralongkorn had met de actrice Yuvadhida Polpraserth, die later de naam Sujarinee kreeg.

De verhouding liep gelijk op met het eerste huwelijk van de toenmalige Thaise kroonprins met zijn nichtje Soamsawali. Bij haar had Vajiralongkorn in december 1978 zijn eerste kind, prinses Bajrakitiyabha, en bij Sujarinee volgde in augustus 1979 zijn eerste zoon. Aan het huwelijk kwam in 1991 een einde. Vajiralongkorn had op dat moment al vijf kinderen bij zijn minnares, met wie hij in 1994 eindelijk trouwde om in 1996 met veel kabaal weer te scheiden.

Terugkeer

Hij had alweer een nieuwe favoriet en beschuldigde Sujarinee van overspel. Ze moest met haar zoons het land uit, terwijl hun dochter - nu prinses Sirivannavari - uit Engeland werd teruggehaald naar Bangkok. De vier zoons van de koning komen in officiële biografieën van het koningshuis niet voor. Toch zijn ze hun vader en het koningshuis altijd trouw gebleven. Ze hopen nog altijd op terugkeer, zo liet de oudste van het stel enkele jaren geleden weten. Koning Vajiralongkorn is inmiddels bezig aan zijn vierde huwelijk.

