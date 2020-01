Veilig achter hoge hekken: Harry en Meghan doken onder in Canadese villa van 12 miljoen euro Redactie

09 januari 2020

12u00

Voor de grote bekendmaking verbleven Prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38) tijdens de kerstvakantie in Canada. Ver weg van het druilerige Engeland, van de criticasters die Meghan met arendsogen gadeslaan en vooral van de malcontente koningin Elizabeth. Intussen zijn ze teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze in een mediastorm zijn terechtgekomen.

Zoals bekend bedankte het koppel voor het traditionele koninklijke kerstfeest op Sandringham, omdat ze “nood hadden aan privétijd” en trokken naar Canada. De Queen was not amused en nam weinig subtiel wraak: ze liet de foto van Harry en Meghan weghalen uit haar ontvangstruimte in Buckingham Palace. Tijdens haar kerstboodschap op tv kwamen foto’s van alle familieleden in beeld, maar dus niet van Harry, Meghan en baby Archie. Alsof ze niet meer tot de koninklijke familie behoorden... Intussen weten we dat het koppel plande om een stap terug te zetten uit de familie.

Russische miljonair

Het prinselijke paar lag er echter niet wakker van, daar op het super-de-luxe landgoed op Vancouver Island dat ze van een Russische miljonair huurden. Die liet het tien jaar geleden bouwen, volgens lokale bronnen voor minstens 12 miljoen euro.

“De eigenaar is er zelden of nooit”, aldus de eigenaar van een restaurant in de buurt. “Het huis wordt regelmatig verhuurd. En nee, het verbaast me niks dat Harry en Meghan er logeerden. Het onderkomen is zeker geschikt voor royalty!”

Veilig achter hoge hekken

Omgeven door hoge hekken was het domein een veilig onderduikadres voor de prins en zijn gezin. Ook Meghans moeder Doria reisde trouwens mee. Aan plek dan ook geen gebrek in de tien slaap- en badkamers tellende villa.

Het huis heeft een oppervlakte van liefst 900 vierkante meter. Er is een binnenzwembad, een privéwellness, een bioscoop, een bar... Kortom, alles wat Harry en Meghan zich maar konden wensen.

Blikvanger in de woonkamer is een schouw uit een 17de-eeuws Frans kasteel. De grote ramen bieden dan weer een prachtig uitzicht over een binnenmeer. Op het domein staat ook nog een gastenverblijf/poolhouse, dat enkel in de zomer wordt gebruikt.

Te veel overlast

Voor de kerstlunch trok het gezelschap naar een nabijgelegen vijfsterrenresort. Harry, Meghan, Doria en een pak lijfwachten. Ook de Canadese politie was massaal aanwezig. Het diner zou doorgaan in een chic restaurant, maar de eigenaar cancelde die reservering. De komst van het prinsenpaar zou te veel overlast geven voor de andere gasten, en dat zag de man niet zitten. En dus werd er een alternatief bedacht.

Hoewel de temperaturen niet boven het vriespunt kwamen op Vancouver Island, vulden Harry en Meghan hun dagen verder met ontspannende wandelingen langs het meer. Met baby Archie in de kinderwagen.

Harry en Meghan hebben allebei een speciale band met Canada. Harry bracht er veel vakanties door met zijn moeder, wijlen prinses Diana. En Meghan woonde er toen ze in de advocatenreeks ‘Suits’ meespeelde. Het verbaast dan ook niet dat het koppel beslist heeft om de helft van hun tijd in Noord-Amerika door te brengen. Mogelijks was de reis een verkenning voor hun nieuwe verblijfplaats.