Vegetarisch eten, kamperen, recycleren en een elektrische wagen: zo gewoon leven de Zweedse royals Mario Danneels

19 september 2019

10u00

Bron: Story 8 Royalty ‘Keukenkoning’ Carl Philip kookt vegetarisch voor vrouwlief prinses Sofia, schoonbroer Daniel staat ook achter het fornuis omdat zijn kroonprinses er maar weinig van bakt, ze kopen skigerief in de solden en sorteren zelf hun vuilnis: de Zweedse royals zijn verrassend modaal.

Prinses Madeleine wordt vaak bekritiseerd voor haar luilekkerleventje in Miami, waar ze vaker dan niet met haar drie kinderen gespot wordt in het Faena-strandresort waar de Kardashians kind aan huis zijn. De gezinnen van haar oudere zus en broer Victoria en Carl Philip daarentegen zijn toonbeelden van eenvoud. Twee zomers terug settelden prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia zich in Villa Solbacken in Djurgården, een eilandje in het centrum van Stockholm. Dat is tevens een park, en dus zijn ze daar vaak op wandel te zien met hun zoontjes Alexander en Gabriel en hondje Siri. Maar de prins wordt er ook in het milieupark gespot, eigenhandig plastic, papier en glas sorterend. Kroonprinses Victoria en prins Daniel lopen dan weer zelf de supermarkt in en duiken op het middaguur, wanneer de solden van start gaan, op om afgeprijsde kledij voor hun kinderen in te slaan.

Gelukkigste man ter wereld

“Ik vind het ontzettend leuk om te koken, dat heb ik wellicht van mijn vader. Ja, ik ben de keukenkoning”, lacht prins Carl Philip. Hij moet wel geregeld twee maaltijden klaarmaken, want terwijl hij graag een stuk vlees lust, is prinses Sofia een overtuigde vegetariër. Ze heeft haar schoonouders, koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia, zelfs overtuigd om één keer per week vlees- of visloos te eten. “Ik noem mezelf een flexitariër”, aldus Carl Philip. “Maar ik probeer te leren koken met wat het bos en de natuur te bieden hebben”. Sofia helpt het milieu ook een handje door bij een elektrische Volkswagen te zweren, terwijl amateurracer Carl Philip zijn Porsche dan weer niet kan laten. Sport en beweging zijn heilig voor het prinsenpaar, en Sofia heeft een yogakamer ingericht op Villa Solbacken. Volgens bezoekers is het huis – naast een miniatuurbadkamer op maat van hun twee peuterzoontjes – sober aangekleed met veel IKEA-meubilair. “We wonen vlak naast het kanaal en dat is erg gezellig”, meent Carl Philip, die duidelijk van de eenvoudige dingen geniet. Af en toe worden hij en Sofia opgemerkt in de bioscoop of in restaurant Miss Voon in de Zweedse hoofdstad, en dat volstaat. “Sofia en mijn gezin maken van mij de gelukkigste man ter wereld”, glimlacht de koningszoon.

Naar de solden

Op het Haga Paleis in Solna in de buurt van Stockholm wonen Victoria en Daniel met 25 vertrekken wel ruimer. De kroonprinses zet op andere manieren een bescheiden toon. Daar waar hun familieleden steevast exotischer bestemmingen verkiezen, gaan Victoria, Daniel en hun kinderen Estelle en Oscar het liefst van al kamperen in de provincie Härjedalen, of logeren in een plattelandshuisje dat al generaties in bezit is van Daniels familie. Vorig jaar trokken de Zweden grote ogen toen de toekomstige koningin en haar man in hartje hoofdstad opdoken om tijdens de soldenperiode een ski-uitrusting voor hun kroost te kopen. Hoewel boodschappen meestal aan huis geleverd worden, springen ze geregeld een buurtwinkel binnen om dochter Estelle op haar favoriete tuttifrutti-ijsje te trakteren, en tijdens de zomer werden Victoria en Daniel in supermarktketens gespot terwijl ze barbecuevlees keurden. De prins neemt het avondeten vaak voor zijn rekening: Daniel hint grappend dat Victoria er achter het fornuis weinig van terechtbrengt – al bakt ze graag met de kinderen. Pasta is een van hun lievelingskostjes, maar de kroonprinses verkiest groenten en vis voor haar lijn en gezondheid. Enkel de Zweedse klassieker kålpudding, een gehaktbrood met kool, van schoonmoeder Ewa Westling kan ze niet weerstaan. Op tv volgt Victoria vooral de actualiteit op de voet, maar als Estelle en Oscar in bed liggen, ontspant ze graag met een aflevering van ‘Game of Thrones’ of de antiekshow ‘Antikrundan’. En zo zijn de Zweedse royals bijna net als u en ik…