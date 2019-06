Vanop de catwalk tot het tennisveld: zo leerden deze koninklijke koppels elkaar kennen SD

01 juni 2019

10u00

Bron: Hello! 1 Royalty Heel lang geleden moest je al van goeden huize zijn om een lid van de koninklijke familie aan de haak te slaan, maar dat is tegenwoordig wel anders. Dat leren de liefdesverhalen van onze Europese vorsten ons. Enkele goede (gemeenschappelijke) vrienden, een interessante hobby of een opvallende outfit: meer heb je duidelijk niet nodig om de aandacht van een prins of prinses te trekken.

Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië en prins Philip

De Queen en prins Philip ontmoetten elkaar voor het eerst in 1934, op het huwelijk van prinses Marina van Griekenland en Denemarken (het nichtje van Philip) en prins George, hertog van Kent (de oom van Elizabeth). Elizabeth was toen amper acht jaar oud, Philip was twaalf. Vijf jaar later zagen ze elkaar terug op het Royal Naval Collage in Dartmouth. Die ontmoeting had zo'n impact, dat het koppel elkaar brieven begon te sturen. In 1946, toen Philip en Elizabeth respectievelijk 25 en 21 jaar oud waren, raapte Philip al zijn moed bij elkaar, en vroeg hij koning George VI om met diens dochter te mogen trouwen.

Prins Charles van Groot-Brittannië en prinses Diana

Prins Charles en Diana ontmoetten elkaar op een nogal ongewone manier: Charles had namelijk in 1977 een knipperlichtrelatie met Diana’s zus Sarah Spencer. Diana vertelde hierover: “Het was 1977, en Charles kwam logeren. Hij was een vriend van mijn zus, Sarah. Hij kwam jagen.” Drie jaar later, in 1980, werden Diana en Charles een koppel. Ze zagen elkaar slechts 13 keer voor ze trouwden, en dat liep helaas niet zo goed af: in 1996 scheidde het koninklijke koppel.

De hertog en hertogin van Cambridge: William en Kate

Prins William en Kate Middleton zagen elkaar voor het eerst in 2001, terwijl ze aan de Universiteit van St. Andrews studeerden. Kate liep in een kanten (en vrij doorzichtige) jurk over de catwalk tijdens een modeshow die op de universiteit georganiseerd werd, en trok daarmee de aandacht van de jonge prins. Toen ze elkaar daarna écht ontmoetten, maakte Kate naar verluidt een buiging, waarna William zijn drankje over zichzelf morste. William zei later over die eerste ontmoeting: “Toen ik Kate voor het eerst zag, wist ik dat er iets speciaals aan haar was. Ik wist meteen dat ik meer over haar wilde ontdekken.” Volgens Kate deden ze het vooral rustig aan: “We gingen samenwonen als vrienden, want we woonden ook met nog wat andere mensen samen. En van daaruit is het beginnen groeien. We zagen elkaar vaker, deden meer dingen samen en zo is het gegroeid.”

De hertog en hertogin van Sussex: Harry en Meghan

Prins Harry en zijn Meghan leerden elkaar niet op de traditionele manier kennen, maar via een blind date. Een gemeenschappelijke vriend introduceerde hen in juli 2016. Meghan zei daarover: “Aangezien ik van de States ben, heb ik niet hetzelfde idee over de koninklijke familie. Ik wist niet heel veel over hem, dus het enige wat ik onze gemeenschappelijke vriend vroeg toen ze zei dat ze ons wou koppelen, was: ‘Is hij vriendelijk?’ Want als hij niet vriendelijk was, dan leek het mij niet echt logisch.”

Koningin Letizia en koning Felipe van Spanje

Tv-journaliste Letizia Ortiz Rocasolano ontmoette de Spaanse prins Felipe in 2002, toen ze verslag deed van een olietanker die voor de kust van Galicië gezonken was en een milieuramp veroorzaakt had. Felipe was naar de plaats van de ramp gevlogen om zijn steun te betuigen aan de slachtoffers van de olielek. De vonk sloeg snel over. In november 2003 maakte het koppel haar verloving bekend, na een geheime relatie.

Kroonprinses Mary en kroonprins Frederik van Denemarken

Kroonprins Frederik van Denemarken ontmoette zijn toekomstige vrouw, de Australische Mary Elizabeth Donaldson, tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Ze kwamen elkaar tegen in de Slip Inn Pub, waar Frederik samen met het Deense zeilteam aan het uitrusten was. Mary werd pas na hun ontmoeting ingelicht dat ze met de kroonprins van Denemarken had gepraat. Ze onderhielden een tijdlang een langeafstandsrelatie, maar in 2001 verhuisde ze dan toch maar naar Denemarken. Het koppel trouwde in 2004.

Kroonprinses Victoria van Zweden en Daniel Westling

In 2001 huurde kroonprinses Victoria van Zweden een nieuwe personal trainer in: Daniel Westling. De prinses was na een verblijf in de Verenigde Staten naar huis teruggekeerd om te herstellen van een eetstoornis, en hoopte dat de trainingssessies haar daarbij zouden helpen. Maar al snel werd het koppel ook verliefd. Er kwam best veel kritiek op het kersverse paar. Mensen vonden dat de twee niet bij elkaar hoorden omdat Victoria te hoog gegrepen was voor de ‘eenvoudige sportcoach’. Maar Victoria beet fel van zich af: “Ik denk dat de moderne manier om te trouwen is wanneer je van elkaar houdt, ook voor de Zweden. Dan maakt het niet uit waar iemand vandaan komt.” In 2010 trouwden ze, op dezelfde dag waarop ook Victoria’s ouders in het huwelijksbootje stapten in 1976.

Prins Carl Philip van Zweden en prinses Sofia

Prins Carl Philip van Zweden ging lunchen met vrienden, toen daar ook voormalige reality-ster Sofia Hellqvist opdook. Haar vrienden kenden zijn vrienden, en dus kon een ontmoeting niet uitblijven. “We begonnen met een verlegen begroeting, en alles volgde daaruit”, vertelde Carl Philip daarover. Volgens Sofia was het ‘liefde op het eerste gezicht’ tussen de twee. Ze vertelde: “Het eerste dat mij opviel aan Carl Philip, was dat hij heel bescheiden leek. Toen ik hem leerde kennen, zag ik dat hij ongelooflijk naturel was, erg intelligent en heel bescheiden.”

Kroonprins Haakon van Noorwegen en prinses Mette-Marit

Kroonprins Haakon van Noorwegen ontmoette Mette-Marit Tjessem Hoiby op het muziekfestival Quart Festival in Kristiansand, waar ze aan elkaar werden voorgesteld door gemeenschappelijke vrienden. Veel gebeurde er toen niet tussen de twee, maar enkele jaren later, in 1999, zagen ze elkaar weer terug op hetzelfde festival. Mette-Marit was ondertussen een alleenstaande moeder, maar dat weerhield Haakon er niet van om een relatie met haar te beginnen. De kritiek op hun relatie - want een alleenstaande moeder, met een verleden van feestjes en drugs voor de Noorse kroonprins, dat was ongezien - kon hen duidelijk niet deren, want in 2001 trouwden ze.

Koningin Maxima en koning Willem-Alexander van Nederland

Willem-Alexander ontmoette de Argentijnse Máxima Zorreguieta in april 1999 tijdens de Spring Fair in Sevilla, Spanje, waar ze door gemeenschappelijke vrienden uitgenodigd waren. De gastvrouw had aan Máxima gevraagd om foto’s te maken, en dat deed ze ook. Maar wanneer ze een foto van Willem-Alexander maakte, kon die daar niet mee lachen. Pas wanneer hij besefte dat ze deel uitmaakte van de groep, ontdooide hij. Die avond waren ze niet van elkaar weg te slaan. Alexander viel meteen voor de blonde Argentijnse, maar Máxima was niet zeker: “Ik dacht: hier moet ik ver van blijven, ik ben een onafhankelijk meisje en heb allerlei plannen. Dit paste er eigenlijk niet in”, vertelde ze later. Maar ze bleven elkaar zien, Willem-Alexander bleef naar New York vliegen om zijn geliefde te zien. En dan sloeg de vonk toch over.

Koning Filip van België en koningin Mathilde

Het liefdesverhaal van onze eigen koning Filip en zijn Mathilde begon heel normaal, op een tennisveld. In 1996 zag Filip zijn toekomstige terwijl ze aan het tennissen was, en hij viel als een blok voor haar, zo vertelde hij. “Ik zag haar vanuit de verte, en ik ging naar haar toe om met haar te praten. Ik wist meteen dat ze mijn toekomstige vrouw zou worden." Het koppel besloot wel om hun relatie geheim te houden. Het was dan ook een grote verrassing toen ze drie jaar later hun verloving aankondigden.