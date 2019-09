Van uitgeruste operatiezaal tot eigen bankautomaat voor de Queen: Buckingham Palace geeft zijn geheimen prijs TDS

26 september 2019

10u00

Bron: CHANNEL 5 6 Royalty Dat de leden van de Britse koninklijke familie heel wat spraakmakende woningen ter beschikking hebben is algemeen geweten. Buckingham Palace is de ‘hoofdbasis’ van de Queen, maar hoewel er jaarlijks miljoenen mensen voor de poort staan, krijgt het merendeel van de bevolking nooit te zien wat er schuilgaat achter de muren van het paleis. Daar brengt docureeks ‘Secrets of the Royal Palaces’ van de Britse zender Channel 5 nu verandering in. Van een compleet uitgerust operatiekwartier tot de ‘geheime deur’ van Elizabeth: dit zijn de meest opvallende wetenswaardigheden.

775 kamers, waarvan 19 ontvangstzalen, 52 koninklijke slaapkamers en gastenkamers, 188 personeelskamers, 92 kantoren en 78 badkamers - zoveel ruimtes telt Buckingham Palace, de officiële residentie van de Britse monarch in het hart van Londen. De eerste aflevering van de vierdelige docureeks ‘Secrets of the Royal Palaces’ verkent uitgebreid het domein, en er komen verschillende koninklijke experten en medewerkers aan het woord, waaronder Dickie Arbiter, de voormalige woordvoerder van de Queen. Ook wordt er dieper ingezoomd op de vele indrukwekkende kamers en objecten die men in het paleis kan aantreffen.

Zo staat er in één van de ruimtes opvallend genoeg een geldautomaat. Die automaat wordt beheerd door Coutts, een private bank die zijn diensten verleent aan de rijken der aarde. Het is niet bekend of de koningin de geldautomaat ooit effectief heeft gebruikt, hoewel dat onwaarschijnlijk lijkt. Eerder werd namelijk bekend gemaakt dat Elizabeth nooit cash geld op zak draagt.

Zwembad en postkantoor

Ook het personeel mag van enkele faciliteiten genieten. Volgens ex-woordvoerder Dickie zijn er een postkantoor en een dokterspraktijk aanwezig, waar de 188 medewerkers gebruik van kunnen maken. Tevens is er een groot zwembad te vinden, waarin de ex-woordvoerder naar eigen zeggen “vaak heeft genoten van een frisse duik.”

Opvallend: volgens Arbiter was er vroeger ook een café voor de medewerkers te vinden in Buckingham Palace, een soort personeelsbar. Die moest echter gesloten worden nadat werknemers er niet meer weg te slaan waren en er steeds dronken werden. “Ze moesten er dus wel vanaf zien te komen”, knipoogt de ex-woordvoerder in de docureeks. Het favoriete drankje van de koningin is trouwens een Gin & Dubbonet, zo bevestigt haar voormalige chef-kok Darren McGrady.

De ‘geheime deur’ van Elizabeth

Omdat koningin Elizabeth als Brits staatshoofd een cruciale rol vervult, werd voor haar een compleet uitgerust operatiekwartier gebouwd in het paleis. Daar is een klein leger artsen aanwezig, en er kunnen binnen enkele ogenblikken ‘noodoperaties’ worden uitgevoerd, indien de toestand van Elizabeth daar om zou vragen.

En dan is er nog de ‘geheime deur’ van de Queen. Die werd verwerkt in de zogenoemde White Drawing Room, één van de meest extravagante kamers in het paleis. De ruimte wordt door Elizabeth gebruikt om er haar officiële gasten te verwelkomen en vermaken. De kamer is op het eerste gezicht enkel rijkelijk versierd, met gestoffeerde stoelen en een gouden piano waar koningin Victoria ooit op speelde. Maar er is meer, want links van de haard werd een kast gebouwd die een ‘geheime’ doorgang naar de privévertrekken van de Queen verbergt.

Nóg meer kamers!

Heel wat opmerkelijke zaken en eigenaardigheden dus. En dan kwamen de imposante balzaal met een hoogte van drie dubbeldekkers, de kunstgalerij met ’s werelds duurste kunstcollectie van de Italiaanse kunstenaar Canaletto, de privé-bioscoop, de juwelenwerkplaats , de troonzaal en het ‘ingebouwde’ politiebureau nog niet ter sprake. Één van de meest merkwaardige werknemers is overigens nog de klokkenmaker, die alle 356 uurwerken van het paleis elke dag opwindt en ze om de twee weken een onderhoudsbeurt geeft.

In de volgende afleveringen van ‘Secrets of the Royal Palaces’ wordt een kijkje genomen bij de andere koninklijke residenties, waaronder Windsor Castle, Balmoral en Clarence House, waar Elizabeths zoon Prins Charles en Hertogin Camilla wonen. Grant Harrold, de voormalige butler van Charles en Camilla, komt aan het woord, evenals koninklijke waarnemers en interieurontwerpster Nicky Haslam. Naar verluidt is de koninklijke familie not amused met de docureeks.

Indrukwekkende cijfers over het paleis:

Bouw ging van start in 1703

Grondoppervlakte: 77.000 m²

108 meter lang en 24 meter hoog

775 kamers

1.514 deuren

40.000 lampen

760 ramen, die elke zes weken worden gepoetst