Van stemrecht tot Monopoly: 10 dingen die Meghan Markle moet opgeven nu ze getrouwd is TK

22 mei 2018

14u08

Bron: InStyle/Daily Mirror/Insider/Glamour 0 Royalty Zaterdag keken miljoenen mensen toe hoe Meghan Markle in het huwelijk trad met prins Harry. Het lijkt wel een sprookje - de Amerikaanse actrice die mag toetreden tot het Britse koningshuis - maar het leven als royal is niet zo romantisch als het lijkt. Meghan mag dan een echte prins rijker zijn, ze zal ook heel wat moeten opgeven nu ze getrouwd is.

1. Haar carrière

Natuurlijk zal Meghan vanaf nu niet enkel luieren, maar ze zal nooit meer zelf kunnen beslissen hoe haar werkplanning eruitziet. Ze was goed op weg om het te maken als actrice - zeven seizoenen lang was ze een van de hoofdpersonages van de serie 'Suits' - maar dat is nu allemaal verleden tijd. Met een groot huwelijk werd een einde gebreid aan haar verhaallijn en er staan geen nieuwe projecten op haar planning. Vanaf nu zal Meghan ingezet worden in het 'bedrijf' van de koninklijke familie en dus een fulltime royal zijn. Lees: ze zal zich inzetten voor talloze goede doelen, actes de présence geven en enorm veel handjes schudden.

2. Haar persoonlijke overtuiging

Neutraliteit is een van de kernwoorden van de Britse monarchie. Meghan Markle stond altijd bekend als een overtuigd feministe en een sterke vrouw met een uitgesproken mening, maar die zal ze vanaf nu enkel privé kunnen uiten. Waar ze in het verleden nog kritisch uithaalde naar Trump - ze noemde hem een vrouwenhater -, moet ze nu haar politieke mening voor zich houden. Met die tactiek wil het koningshuis 'alle lagen van de maatschappij' aanspreken.

3. Donkere nagellak

De Britse royals mogen dan steeds gehuld zijn in de duurste merkkledij, dat wil niet zeggen dat hun uiterlijk niet aan strikte regels onderworpen is. Zo zal fashionista Meghan, die ooit meewerkte aan een kledinglijn, vaarwel moeten zeggen aan alles wat 'onzedig' is. En de Queen acht heel wat onzedig: zo zijn blote benen bijvoorbeeld uit den boze en moeten de dames (huidskleurige) panty's dragen. Decolletés en blote schouders worden ook geschuwd, en zelfs donkere nagellak is niet toegestaan. Queen Elizabeth draagt al sinds 1989 dezelfde neutrale lichtroze kleur ('Ballet Slippers' van Essie) en wil graag dat de rest van de vrouwen haar voorbeeld volgt. Gekleurde nagellak is immers 'vulgair'.

4. Social media (en selfies)

"Na een prachtig avontuur dat meer dan drie jaar duurde, is het tijd om afscheid te nemen." Met die woorden zei Meghan eind vorig jaar vaarwel tegen haar blog 'The Tig'. In januari haalde ze ook al haar socialemediakanalen offline. Het koningshuis wil immers zo weinig mogelijk details van het leven in het paleis vrijgeven, dus mag Meghan geen foto's van haar honden of haar kleerkast meer online zetten. Alle updates over haar leven zullen via de Twitteraccount van Kensington Palace verlopen.

Er heerst ook een algemeen selfieverbod, iets wat twee fans aan den lijve moesten ondervinden toen ze de actrice om een foto vroegen. "We mogen geen selfies nemen", verontschuldigde Markle zich toen. Blijkbaar is die regel mede in het leven geroepen om te vermijden dat mensen zich met hun rug naar de koninklijke familie draaien - een zware protocolbreuk. En daarnaast is het nemen van selfies ook niet echt het toonbeeld van elegantie.

5. Haar handtekening

Naast selfies mogen fans ook niet meer om Meghans handtekening vragen. Als actrice had de kersverse royal daar geen problemen mee; ze moet er de afgelopen jaren wel duizenden uitgedeeld hebben. Maar omdat het paleis vreest dat onverlaten de handtekening van de leden van de koninklijke familie willen vervalsen, werd het hen verboden om hun naam ergens op te schrijven. Ze mogen enkel officiële documenten en soms gastenboeken ondertekenen.

Verder moeten de royals overigens ook gedeeltelijk hun naam opgeven. Vermoedelijk mag Harry haar nog 'Meghan' noemen, maar in het openbaar moet al de rest haar de eerste keer aanspreken met 'Your Royal Highness' en daarna met 'Ma'am'.

6. Stemrecht

Meghan wordt dan wel geacht om een Brits staatsburger te worden, dat wil niet zeggen dat ze in de toekomst naar het stemhokje mag trekken. Hoewel het bij wet niet verboden is, zien alle leden van de koninklijke familie af van hun stemrecht. Het parlement acht het 'onconstitutioneel' mocht de vorstin een stem uitbrengen, en de rest van de royals volgen haar voorbeeld.

7. Gekruiste benen

Wie lang moet stilzitten, durft al eens zijn benen over elkaar te slaan. Koninklijke dames horen echter een andere pose aan te nemen, die door de Britten de 'Duchess slant' werd gedoopt. Daarmee verwijzen ze naar Kate Middleton, die in het openbaar steeds haar benen schuin naar een kant duwt en de enkels kruist. Volgens de etiquette beschermt deze houding de 'zedigheid' van de persoon in kwestie, omdat je nooit meer prijsgeeft aan de toeschouwers dan je onderbenen. Met gekruiste benen heb je daarentegen wat meer inkijk, dus werd die pose gebannen.

8. Haar privacy

Hoewel Meghan de afgelopen jaren een relatief succesvolle acteercarrière had, was ze nooit een van de sterren die gevolgd werd door paparazzi en om de haverklap in 'de boekskes' stond. Intussen is dat helemaal veranderd: sinds haar verloving wordt haar doen en laten op de voet gevolgd en is ze ook het onderwerp van menig artikel. Die zijn niet altijd even vriendelijk: Meghan werd zodanig lastig gevallen dat Kensington Palace zich genoodzaakt zag om een zeldzame reactie te verspreiden, waarin iedereen werd gevraagd om zich netjes te gedragen. Maar desondanks werd de vuile was van haar familie de laatste weken meermaals buitengehangen.

Dat zal in de toekomst echter een pijnpunt blijven: de Britse pers staat erom bekend dat ze het leven van de royals erg interessant vinden - de dood van Diana wordt zelfs toegeschreven aan hun agressieve gedrag. Als Meghan ook maar één misstap maakt, zal de hele wereld het geweten hebben. Om nog maar te zwijgen van de permanente bodyguards die ze bij zich zal hebben.

9. Gaan en staan waar ze wil

De koninklijke familie is georganiseerd volgens een strikte rangorde. Meghan mag dan vanaf nu een hertogin zijn en 'hoger' staan dan de meeste mensen; er bevinden nog altijd een paar mensen boven haar. En het protocol wil dat ze die ook met het nodige respect behandeld. In de praktijk komt dat neer op enkele (bizarre) etiquetteregels. Zo mocht haar trouwjurk absoluut niet die van Kate Middleton overtreffen, aangezien die ooit kroonprinses zal worden.

Haar vaste ranking betekent ook dat ze nooit als eerste een kamer mag betreden óf mag verlaten. De Queen komt altijd eerst, gevolgd door prins Phillip, Charles en Camilla, en William en Kate. Willen zij nog niet gaan slapen? Dan is Meghan verplicht om aanwezig te blijven. Verder wordt iedereen ook geacht om het voorbeeld van de Queen te volgen. Staat zij recht? Dan doe jij dat ook. Gaat zij zitten? Dan zoek je maar gauw een stoel.

10. Monopolie en schaaldieren

Een beetje een vreemde regel, maar naar verluidt heeft de Queen het spel Monopoly gebannen uit het paleis. Dat verklapte prins Andrew, de jongere broer van prins Charles, in 2008. Hij vertelde toen dat hij het spel thuis niet mocht spelen, omdat het volgens de Queen altijd op 'hatelijke' situaties uitdraaide. Om de lieve vrede te bewaren, werd het spel verboden.

Het bannen van schaaldieren zou dan weer een preventieve maatregel zijn, omdat de kans op voedselvergiftiging of allergische reacties relatief groot is. Prins Charles zou af en toe toch stiekem genieten van de lekkernij, maar de Queen weigert het voedsel nog steeds aan te raken.