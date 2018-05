Van minuut tot minuut: zo verloopt het huwelijk van het jaar tussen prins Harry en Meghan Markle Redactie

19 mei 2018

08u06 110 Royalty Vandaag vindt hét huwelijk van het jaar plaats. In Windsor, ten westen van Londen geven de Britse prins Harry (33) en de Amerikaanse actrice Meghan Markle (36) straks elkaar het jawoord. De dag is minitieus voorbereid, zo leert de planning ons.

LIVESTREAM. Het huwelijk van het jaar: prins Harry en Meghan Markle geven elkaar het jawoord

Het huwelijk vindt plaats in de St. George's Chapel in Windsor Castle, het 948 jaar oude kasteel waar de Britse koninklijke familie regelmatig verblijft. De plechtigheid start om 12 uur Britse tijd, 13 uur Belgische tijd. Maar vanaf 11u35 zal Luke Bond al muziek spelen.

Om 12u25 komen, volgens de planning, leden van de koninklijke familie aan bij de Galilee Porch, waar ze ontvangen worden door de deken van Windsor, David Conner. Om 12u40 arriveert de bruidegom met zijn getuige, prins William aan de West Door, van waar ze naar de Bray Chantry Chapel geleid worden. Twee minuten later maken kroonprins Charles en zijn echtgenote Camilla Parker Bowles hun opwachting aan de Galilee Porch.

Om 12u45 is het de beurt aan Doria Ragland, de moeder van de bruid, Meghan Markle. Gevolgd door The Queen, om 12u52. Iedereen staat op terwijl het koor en de geestelijkheid in processie naar het koor gaan. Als daarna ook de bruid haar intrede doet, kan de huwelijksplechtigheid aanvatten. Opnieuw klinkt de fanfare. Op de officiële 'order of service' staat nog Thomas Markle, vader van de bruid, vermeld als de man die haar naar het altaar zou leiden. Maar Thomas Markle zal niet aanwezig zijn. Het document werd opgemaakt voor die beslissing genomen werd.

Today Prince Harry and Ms. Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family.



Follow us @RoyalFamily @KensingtonRoyal @ClarenceHouse live all day. pic.twitter.com/ajq4yURMod The Royal Family(@ RoyalFamily) link

De aartsbisshop van Canterbury, het religieuze hoofd van de anglicaanse Kerk, zal het paar trouwen. Ook de Amerikaanse bisschop Michael Bruce Curry zal het woord nemen tijdens de plechtigheid.

Prins William is Harry's getuige, zijn kinderen George (4) en Charlotte (3) zijn bij de bruidsjonkers en bruidsmeisjes. Meghan doet het zonder getuige, en zal door prins Harry's vader prins Charles naar het altaar gebracht worden. Aanvankelijk zou Meghans vader Thomas Markle dat doen, maar op donderdag liet Meghan in een verklaring weten dat hij niet aanwezig zou zijn op haar huwelijk. Ze zei te hopen dat haar vader de ruimte krijgt om zich op zijn gezondheid te focussen.

Na de viering zal het pasgetrouwde koppel om 13 uur (14 uur Belgische tijd) het paleis uitgereden worden in een paardenkoets, om zo'n 25 minuten de menigte te groeten. Ze keren daarna terug naar het kasteel voor hun 'wedding breakfast', dat georganiseerd wordt door de Queen. Wat later volgt de avondreceptie, aangeboden door prins Charles, de vader van Harry, in Frogmore House. Op de huwelijksplechtigheid en namiddagdiner zijn 600 gasten uitgenodigd, op de avondreceptie 200. Het geheel zal minder formeel zijn dan de trouw van prins William en prinses Kate in 2011.

Wie de gasten precies zijn is niet geweten. Zeker is wel dat er geen politici of wereldleiders uitgenodigd werden. Beroemdheden als Elton John, Ed Sheeran, David en Victoria Beckham zouden wel mogen komen, al werd dat niet officieel bevestigd. Daarnaast hebben Harry en Meghan 2.640 mensen uitgenodigd om het huwelijk vanop het kasteelterrein bij te wonen, onder hen 1.200 gewone burgers. Zij zullen de aankomst van de bruid en bruidegom en hun gasten kunnen bijwonen, en het konvooi van koetsen kunnen zien wanneer dat het kasteel verlaat.

Voor Meghan is het niet haar eerste huwelijk. Ze was eerder al getrouwd met de Amerikaanse filmproducent Trevor Engelson. In haar eerste gezamenlijke interview met prins Harry in november vorig jaar kondigde ze aan dat ze haar acteercarrière zou stopzetten. Ze zei niet het gevoel te hebben iets te moeten opgeven, en sprak van "een nieuw hoofdstuk".

De livestream start om 11 uur: