Van kwaad naar erger: Spaanse krant brengt nieuwe 'duistere transacties' van oud-koning Juan Carlos aan het licht

20 juli 2020

16u12

Bron: ANP 5 Royalty De Spaanse online krant El Confidencial heeft maandag weer een duistere transactie onthuld waarbij koning-emeritus Juan Carlos (82) is betrokken. Het gaat om de betaling van vliegtickets voor een vakantiereis van Juan Carlos naar Frans-Polynesië, waar hij in januari 2016 zijn 78e verjaardag vierde. De tickets kostten bijna 33.000 euro.



Juan Carlos heeft het bedrag niet betaald uit zijn toelage uit het Spaanse koningshuis. El Confidencial maakt duidelijk dat er een heel carrousel aan betalingen is opgezet om de oud-koning uit beeld te houden en de bron van het geld te verbergen. Juan Carlos, die dit deel van zijn reis begon na de jaarwisseling 2015-2016 te hebben doorgebracht in Los Angeles, werd uiteindelijk alleen genoemd op zijn vliegbiljet.

De betaling is te herleiden tot een rekening bij Credit Suisse van de in Liechtenstein gevestigde Fundación Zagatka, een stichting die wordt beheerd door Álvaro de Orleans, een ver familielid van Juan Carlos. Álvaro heeft volgens onderzoek van justitie in Genève voor miljoenen aan reiskosten betaald voor de koning, waarbij nu wordt onderzocht waar al dat geld oorspronkelijk vandaan kwam.

Witwassen

Bij het rondpompen van het geld voor de tickets kwam ook Philip Adkins in beeld. Dat is de eerste echtgenoot van Corinna Larsen. Zij is nu de ex-vriendin van de koning-emeritus en is beter bekend als Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (de naam van haar tweede ex). Philip en Corinna willen niks meer met elkaar te maken hebben, terwijl Juan Carlos na zijn eigen verwijdering van Corinna juist contact zocht met Adkins. Die heeft zich over de aankoop van de tickets naar Polynesië ontfermd en vervolgens de rekening weer in een ondoorzichtig labyrint doorgeschoven.

Volgens El Confidencial kan de zaak juridische gevolgen hebben. Het kan gaan om witwassen indien de illegale oorsprong van Zagatka’s geld wordt bewezen. Evenzo zou de factuur die door het bedrijf van Philip Adkins is opgesteld om de herkomst van de fondsen te dekken, betekenen dat documenten zijn vervalst. Pikant is ook dat het zich afspeelde na de troonsafstand van Juan Carlos, waardoor zijn onschendbaarheid niet meer van toepassing is en ook het Spaanse hooggerechtshof onderzoek kan doen.

Spaanse media komen bijna dagelijks met nieuwe onthullingen over geldstromen rond Juan Carlos, de vader van koning Felipe. Daarbij gaat het om tientallen miljoenen euro’s. Koning Felipe staat daarom onder toenemende druk om verder afstand te nemen van zijn vader teneinde te voorkomen dat het schandaal zijn eigen positie en dat van de monarchie aantast. Felipe aarzelt echter omdat het juridisch onderzoek nog loopt.

