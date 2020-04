Van de broche tot haar woordkeuze: deze verborgen boodschappen zaten in toespraak van Britse Queen TDS

07 april 2020

17u10

Bron: Harper's Bazaar 0 Royalty De Britten kropen zondagavond massaal voor de buis om naar De Britten kropen zondagavond massaal voor de buis om naar de toespraak van Queen Elizabeth (93) over de coronacrisis te kijken. In totaal stemden ruim 24 miljoen kijkers af op de uitzending die tegelijk op meerdere zenders te zien was. De vorstin wordt geprezen om haar persoonlijke en hoopvolle speech, al heeft het merendeel van de kijkers wellicht ook enkele betekenisvolle details gemist. Volgens royaltykenners zaten er in de toespraak van Elizabeth dan ook een paar verborgen boodschappen verwerkt.



De Britse koningin Elizabeth heeft haar volk zondagavond uitzonderlijk op televisie toegesproken vanwege de coronacrisis. In een felle smaragdgroene jurk bedankte de koningin onder meer de zorgverleners, prees ze de inzet van alle mensen die thuis blijven en benadrukte ze dat betere tijden in aantocht zijn. De opvallende kleur van haar jurk was absoluut niet toevallig: volgens experten staat de kleur symbool voor de lente, frisheid, nieuw leven en hoop. De groene jurk wordt geassocieerd met wedergeboorte en vernieuwing, een manier om de woorden uit haar boodschap kracht bij te zetten. In haar toespraak zei de koningin aan de natie dat “als we verenigd en vastberaden blijven, we dit zullen overwinnen.”

Ook de bijpassende broche werd uiteraard niet ‘zomaar’ uitgekozen. Hoewel de queen een uitgebreide collectie bezit met allerlei iconische exemplaren, koos ze zondagavond voor één van haar meest betekenisvolle: de broche met de grote turkooizen parel, omringd door blauwgroene diamantjes. Het sierraad was oorspronkelijk eigendom van Queen Mary, die het in 1893 op haar trouwdag ontving van de hertog van York, de toekomstige koning George V.

De experten stellen dat de Queen de broche voor drie redenen koos. Zo staat de kleur symbool voor liefde, bescherming, een emotioneel evenwicht en verbeterde leiderschapskrachten. Daarnaast is de broche een blijvende herinnering aan wat het land en haar familie in de loop van de geschiedenis hebben overwonnen én zorgt het voor een verbondenheid tussen Elizabeth en haar grootmoeder, die het land bleef ondersteunen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Anno 2020 is Queen Elizabeth even vastberaden om haar land door deze crisis te slaan.

Boodschap aan Harry en Meghan

Op een persoonlijker moment tijdens haar toespraak gaf de koningin volgens de experten ook een subtiele boodschap mee aan prins Harry en Meghan Markle, die intussen afstand namen van de monarchie en in Los Angeles wonen. In haar toespraak zei de koningin: “Vandaag zullen velen opnieuw een pijnlijk gevoel van scheiding van hun dierbaren voelen. Maar nu, net als toen, weten we diep van binnen dat dit het juiste is om te doen. Hoewel we eerder met uitdagingen te maken hebben gehad, is deze anders.” Woorden waarmee de Queen volgens de experten wil uitdrukken dat ze het moeilijk heeft met de afstand tussen haar en haar kleizoon, zeker nu er door de strenge quarantainemaatregelen geen beterschap in het vooruitzicht ligt.

Geprezen door het land

De toespraak van koningin Elizabeth viel trouwens zeer in de smaak bij Britse media. “Ambitieuze woorden om gerust te stellen en te inspireren”, vindt de BBC. Ook Sky News heeft niets dan lof over over haar toespraak en noemt het een “zeer meeslepende en persoonlijke boodschap.” Volgens Rebecca English, royalty verslaggever van de Daily Mail, was de boodschap simpel, maar effectief. “Er zaten korte videomontages in de uitzending. Maar die richtte zich vooral op de monarch - kalm, serieus en sereen, terwijl ze een zeer persoonlijke en apolitieke boodschap afleverde.”

In de speech had Elizabeth het niet over haar zoon prins Charles, die zelf besmet is met het coronavirus. Volgens Joe Little, de hoofdredacteur van het Britse Majesty magazine, was het een bewuste keuze om zich te richten op het volk en zorgmedewerkers. “Ik denk dat het meer een boodschap van een monarch was dan van een moeder.”

