Van corruptie verdachte oud-koning Juan Carlos vertrekt uit Spanje Redactie

03 augustus 2020

18u42

Bron: AD 0 Royalty De van corruptie verdachte ex-koning Juan Carlos (82) heeft besloten Spanje te verlaten. Dat maakte het Spaanse Koninklijk Huis bekend. In juni opende het Spaanse Hooggerechtshof nog een onderzoek naar de betrokkenheid van de oud-vorst bij een contract rond een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Hij zou daarvoor 100 miljoen dollar (zo’n 85 miljoen euro) hebben ontvangen.

Juan Carlos heeft zijn zoon Felipe in een brief verteld dat hij uit Spanje vertrekt. “Zo kan jij in alle rust je functie als staatshoofd uitoefenen. Ik zal altijd het beste willen voor het land”, staat er te lezen. De beslissing volgt vier maanden nadat Felipe besloot om de toelage van zijn vader, 200.000 euro per jaar, stop te zetten.

Juan Carlos is al langer verwikkeld in een almaar uitdijend schandaal waarin onderzoek wordt gedaan naar omkoping, witwassen en belastingontduiking. Zo had hij geheime buitenlandse rekeningen waar bevriende monarchen uit de Golfstaten om nog onopgehelderde redenen grote bedragen op stortten. Die liet de koning dan deels naar Spanje smokkelen.

Wilde verhalen

Het einde van de republiek van dictator Franco in 1975 betekende het begin van het koningschap van Juan Carlos en koningin Sophia (81). In 2014 droeg hij de macht over aan zijn zoon Felipe (52), maar sindsdien blijven er wilde verhalen en schandalen opduiken. Er zijn boeken volgeschreven over de escapades van de koning, waarbij het aantal minnaressen volgens sommige biografen opliep tot wel vijfduizend.

