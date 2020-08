Van corruptie verdachte oud-koning Juan Carlos vertrekt uit Spanje zonder echtgenote BDB

03 augustus 2020

18u42

Bron: AD/ANP 102 Royalty De van corruptie verdachte ex-koning Juan Carlos (82) heeft besloten Spanje te verlaten. Zo wil hij z’n zoon Felipe (52), de huidige koning, de nodige “rust en kalmte” geven. Dat schrijft de oud-vorst in een brief, die het koningshuis maandagavond deelde. In juni opende het Hooggerechtshof nog een onderzoek naar de betrokkenheid van Juan Carlos bij een contract rond een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Hij zou daarvoor zo’n 85 miljoen euro hebben ontvangen. Omwille van die smeergeldaffaire verlaat hij nu het land. Z’n echtgenote Sofia (81) blijft wel in Spanje wonen.



“Majesteit, dierbare Felipe, met hetzelfde plichtsgevoel tegenover Spanje dat mijn koningschap geïnspireerd heeft, en vanwege de publieke weerklank die bepaalde gebeurtenissen uit mijn privéverleden hebben teweeggebracht, wil ik u helpen om uw functie in alle rust en kalmte uit te oefenen, zoals uw grote verantwoordelijkheid dat vereist. Mijn nalatenschap, en mijn eigen waardigheid als persoon, vragen dat ook van mij”, schrijft de 82-jarige Juan Carlos in de brief.

Ik ben al veertig jaar koning van Spanje en ik heb altijd het beste gewild voor Spanje en voor de kroon. Oud-vorst Juan Carlos

“Nu, geleid door de overtuiging om de Spanjaarden, hun instellingen en u als koning de beste service te verlenen, communiceer ik u mijn doordachte beslissing om buiten Spanje te verhuizen”, vervolgt de oud-vorst. De koning-emeritus vond het een moeilijke beslissing, maar voelt “sereniteit”. “Ik ben al veertig jaar koning van Spanje en ik heb altijd het beste gewild voor Spanje en voor de kroon.” Felipe is blij met het besluit van zijn vader, zo laat hij maandagavond weten in een verklaring. De koning spreekt in zijn reactie zijn “oprechte respect en dankbaarheid” uit. De beslissing volgt vier maanden nadat Felipe besloot om de toelage van zijn vader, 200.000 euro per jaar, stop te zetten.

Vrouw blijft in Spanje

Juan Carlos deelt niet mee waar hij naartoe gaat verhuizen. Zijn vrouw koningin Sofia blijft wel in het Zarzuela-paleis wonen en zet ook haar publieke activiteiten voort. Zij is dan ook op geen enkele manier betrokken bij de financiële praktijken van haar echtgenoot. Het vertrek van Juan Carlos, met wie Sofia bijna zestig jaar is getrouwd, betekent wel dat de al jaren bestaande breuk definitief lijkt. Dat beiden al jaren gescheiden levens leidden, was wel bekend, maar met name Sofia wist die werkelijkheid met ijzeren discipline en een geforceerde glimlach te verhullen. Bij haar ging de plicht altijd voor en moest het koningshuis eenheid uitstralen, ook wanneer Juan Carlos weer eens met een vriendin was gesignaleerd.

Het breekpunt in hun relatie kwam er in 2012, het jaar van hun gouden bruiloft. Juan Carlos brak zijn heup tijdens een olifantensafari in Botswana, waar hij in het gezelschap verkeerde van Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn - een vriendin en zakenvrouw. Anders dan in eerdere decennia werden de escapades van de koning nu niet door de media met de mantel der liefde bedekt maar integendeel breed uitgesmeerd. Dat was vernederend voor Sofia, die haar man ook niet meteen opzocht in het ziekenhuis. Hun gouden bruiloft werd dan ook niet gevierd.

Belastingontduiking

Juan Carlos is al langer verwikkeld in een almaar uitdijend schandaal waarin onderzoek wordt gedaan naar omkoping, witwassen en belastingontduiking. Zo had hij geheime buitenlandse rekeningen waar bevriende monarchen uit de Golfstaten om nog onopgehelderde redenen grote bedragen op stortten. Die liet de koning dan deels naar Spanje smokkelen.

Juan Carlos besteeg de troon in 1975. In 2014 droeg hij de macht over aan zijn zoon Felipe, maar sindsdien blijven er wilde verhalen en schandalen opduiken. Er zijn boeken volgeschreven over de escapades van de koning, waarbij het aantal minnaressen volgens sommige biografen opliep tot wel vijfduizend.

