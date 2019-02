Vader van Meghan Markle publiceert emotionele brief die ze na haar huwelijk schreef: “Je brak mijn hart in duizend stukjes, papa” TK

10 februari 2019

18u02

Bron: Daily Mail 0 Royalty Dat de relatie tussen Meghan Markle en haar vaders familie sterk verzuurd is, hoeven we u niet meer te vertellen. Sinds Thomas Markle net voor het huwelijk van zijn dochter met prins Harry foto’s verkocht aan de pers - voor een mooie som geld -, is het contact tussen de twee verbroken. Tenminste, dat dachten we, want nu blijkt dat Meghan haar vader in augustus - een paar maanden na haar huwelijk - een emotionele brief schreef. Ze smeekte hem daarin om haar leven niet meer te verkopen aan de pers. Een oproep die in dovemansoren viel, want Thomas liet de brief vandaag publiceren door de Daily Mail.

De band tussen Meghan en haar vader is intussen zo goed als onbestaande, zo blijkt. Voor het koninklijke huwelijk in mei was al duidelijk dat de hertogin van Sussex stukken beter overeenkwam met haar moeder Gloria dan met haar vader. Toch was hij uitgenodigd voor de plechtigheid: hij zou Meghan zelfs naar het altaar begeleiden en haar daar weggeven. Een paar dagen voor de grote dag verschenen er echter donderwolken aan de hemel: Thomas Markle werd gespot op ‘paparazzibeelden’ terwijl hij onder meer shopte voor een kostuum voor de trouw. Die bleken echter helemaal niet stiekem gemaakt te zijn. De man probeerde munt te slaan uit het huwelijk van zijn dochter en had de beelden laten maken door de pers tegen betaling. Het schandaal daarop was zo groot dat de man een hartaanval kreeg en niet aanwezig was op het huwelijk. Uiteindelijk liep prins Charles met zijn schoondochter naar het altaar.

Sindsdien is de familie van Thomas Markle aan een heuse moddercampagne begonnen. Ze beschuldigen Meghan ervan een - wij parafraseren even - omhooggevallen, opportunistische trut te zijn die niets meer met hen te maken wil hebben nu ze zich in hogere kringen van de samenleving bevindt. Zowel haar halfzus Samantha als haar vader gaven intussen al enkele kritische interviews over de kersverse royal, en die gingen er allerminst vriendelijk aan toe. Zo beschuldigde Thomas er de Britse koninklijke familie meermaals van dat ze hem en zijn dochter uit elkaar gedreven hebben. Twee dagen geleden noemde Samantha Meghan nog een ‘narcist’.

Aangrijpende brief

In al zijn interviews houdt Thomas Markle vol dat zijn dochter alle contact met hem weigert sinds haar huwelijk, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Vandaag publiceerde de Britse tabloid Daily Mail stukken van een brief die Meghan in augustus naar haar vader schreef. Ze vraagt hem daarin met aandrang om te stoppen met zijn gedrag.

“Papa, ik schrijf je met een zwaar gemoed, omdat ik niet begrijp waarom je dit pad hebt genomen. Je bent blind voor de pijn die je veroorzaakt”, gaat Meghan van start. Ze laat weten dat zijn daden ‘haar hart in duizend stukjes hebben gebroken’. “Niet alleen omdat je me zo’n onnodige en onverdiende pijn hebt aangeaan, maar ook omdat je de keuze maakt om de waarheid niet te vertellen.”

Lees verder onder de foto.

Volgens Meghan is het onzin dat zij geen contact meer wil met haar vader en is net het omgekeerde waar: hij heeft haar laten vallen. “Je hebt de pers verteld dat je me gebeld hebt om te zeggen dat je niet naar het huwelijk kwam. Maar dat is nooit gebeurd; je hebt me niet gebeld. Ik heb je altijd graag gezien, beschermd en verdedigd. Ik heb je financiële steun geboden waar ik kon en maakte me altijd zorgen om je gezondheid. Het was dus verschrikkelijk dat ik via een tabloid moest horen dat je de week voor het huwelijk een hartaanval had gekregen. Ik heb gebeld en gestuurd... Ik heb je gesmeekt om hulp te aanvaarden, we hebben iemand naar je huis gestuurd... Maar in plaats van met mij te spreken, stopte je met je telefoon te beantwoorden en koos je ervoor alleen met de tabloids te spreken.”

Smeekbede

De zwangere hertogin benadrukt meermaals dat alle verhalen gelogen zijn. “Als je me graag ziet, zoals je in de pers vertelt, hou er dan alsjeblieft mee op. Laat ons ons leven alsjeblieft in vrede leiden. Stop met liegen, stop met zoveel pijn te creëren, stop met de relatie met mijn man uit te buiten. Ik besef dat je zover in de leugens weggezakt bent, dat je het gevoel hebt dat er geen weg terug is, maar als je een moment neemt om na te denken, zal je zien dat leven met een schoon geweten veel waardevoller is dan eender welke uitbetaling.”

Volgens Meghan is haar vader geobsedeerd door de tabloids. “Ik heb je gesmeekt om ze niet meer te lezen. Je fixeerde je dagelijks op de leugens die ze schreven over mij, zeker diegene die gefabriceerd werden door je andere dochter, die ik nauwelijks ken. Je hebt toegekeken hoe ik in stilte leed door haar verdorven leugens. Ik ben vanbinnen gebroken.” Ze hoopt dat de leugens ooit opgehelderd geraken. “Het enige dat me ‘s nachts helpt slapen, is dat ik erop vertrouw dat een leugen niet eeuwig kan blijven leven.” Dat Thomas ook haar man Harry aanviel, was voor haar een stap te ver. “We hebben je vanaf dag één omringd met steun en bescherming, je weet dat. Dat je naar Harry, die alleen maar geduldig, lief en begrijpend was tegenover jou, hebt uitgehaald in de pers, doet me misschien nog het meeste pijn.”

Lees verder onder de foto.

Volgens de brief van Meghan heeft haar vader haar niet meer gecontacteerd sinds haar huwelijk. “Je beweert dat je geen manier hebt om me te bereiken, maar mijn telefoonnummer is altijd hetzelfde gebleven. Je weet dit. Geen berichtjes, geen gemiste oproepen, geen woord van jou. Alleen maar interviews waarbij je betaald wordt om schadelijke en pijnlijke dingen te zeggen die geen waarheid bevatten.”

Ontkenning

Thomas Markle publiceerde samen met de brief ook zijn antwoord naar Meghan. Daarin ontkent hij dat ze hem gebeld heeft toen hij zijn hartaanval had. “Ik had geen gemiste oproepen. De laatste keer dat we gesproken hebben, was drie dagen voor het huwelijk, toen ik in een ziekenhuisbed lag en ik net onder het mes was gegaan.” Hij ontkent ook dat hij prins Harry in de pers aanviel. “Wanneer heb ik hem aangevallen? Ik heb alleen gezegd dat hij zich over alle meningsverschillen heen moest zetten.”

Hij geeft wel toe dat hij fouten heeft gemaakt. “Je kan me haten als je wil, ik kan je niet verplichten om me graag te zien. Ik heb een grote vergissing begaan... Ik ben ook maar menselijk en het spijt me. Hoe lang moet ik dat nog zeggen? Ik wou dat we konden afspreken en een foto konden nemen die we aan de wereld konden tonen. En als jij en Harry dat niet leuk vinden, fake het dan voor één foto.”

Of Thomas Markle betaald werd voor het vrijgeven van de brief, is niet duidelijk. Volgens hem wilde hij de brief privé houden uit respect voor Meghan, maar veranderde hij van mening toen hij aangevallen werd door de vriendinnen van Meghan gisteren. “Ik vind het niet eerlijk dat zij de media mogen gebruiken om hun positieve verhaal te doen, maar dat ik bekritiseerd wordt voor een handvol interviews.”

Het Britse koningshuis heeft vooralsnog niet gereageerd op de heisa.