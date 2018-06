Vader van Meghan Markle doet het opnieuw: "Hij kreeg 8.500 euro voor interview" KDL

19 juni 2018

14u44

Bron: ANP 0 Royalty Thomas Markle (73), de vader van Meghan Markle (36) , had nog maar net zijn excuses aangeboden omdat hij zich flink had laten betalen door een paparazzo voor enkele 'spontane' foto's, of hij mag alweer om vergiffenis vragen. Volgens de Daily Mail kreeg de man nu ruim 8.500 euro voor een interview met 'Good Morning' Britain.

Thomas Markle haalde begin deze week de pers door zijn interview aan 'Good Morning Britain'. Daar vertelde hij openhartig over zijn dochter en haar kersverse man, de Britse prins Harry. Zo vertelde hij dat hij zijn schoonzoon nog nooit heeft ontmoet, maar wel meermaals via de telefoon sprak. Voordat Thomas zijn zegen voor het huwelijk - waarop hij zelf niet aanwezig was door een hartoperatie - gaf, moest de prins beloven Meghan nooit te slaan. Ook deed Thomas een boekje open over de politieke opvattingen van Harry. Zo zou de prins gezegd hebben dat Thomas de Amerikaanse president Donald Trump een kans moet geven en zou Harry de Brexit zien als "een experiment" dat "het proberen waard" is.

Hoe Thomas' interview is gevallen in Kensington Palace, is nog de vraag. Britse royaltydeskundigen schatten in dat het Meghans vader niet in dank wordt afgenomen dat hij weer de pers heeft opgezocht. Volgens hen was Kensington Palace niet op de hoogte van het gesprek met 'Good Morning Britain'.