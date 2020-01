Vader toont exclusieve jeugdfoto’s van Meghan Markle in documentaire BDB

23 januari 2020

19u00

Bron: Channel 5 0 Royalty Thomas Markle (75) heeft een grote lading niet eerder vertoonde beelden van zijn dochter Meghan (38) gedeeld in een televisie-interview met Channel 5. In de 90 minuten durende docu vertelt de man ook dat hij het jammer vond dat hij z’n dochter niet naar het altaar heeft kunnen begeleiden tijdens haar huwelijk.

In het interview zegt vader Thomas onder andere dat hij van mening is dat zijn dochter het Britse koningshuis ‘goedkoop’ heeft gemaakt. “Dit is het ergste dat ze de Queen kon aandoen”, klinkt het. Daarnaast geeft hij ook toe dat hij heeft zitten huilen voor tv toen hij het huwelijk van z’n dochter en Harry live volgde. “Ik was jaloers op prins Charles omdat hij Meghan naar het altaar mocht brengen”, vertelt hij. “Maar ik kon echt niet bij het huwelijk zijn omdat ik net een hartaanval had gehad. Hierdoor mocht ik het vliegtuig niet op.”

Ondanks de kritiek spreekt Thomas ook over de liefdevolle en hechte relatie die hij met z’n dochter had. “Mijn band met Meghan is de belangrijkste die ik ooit gehad heb. Ik werd er immens gelukkig door. Ik mis haar enorm. Ik mis wie ze was. Wie ze nu is, weet ik niet. En dat is het probleem.”

Tijdens het interview deelde Thomas ook enkele nooit eerder vertoonde foto’s van een jonge Meghan. We zetten de mooiste beelden hieronder op een rijtje.

Meghan als baby

Meghan met haar vader en moeder Doria Ragland

Meghan in haar tienerjaren