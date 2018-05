Vader Meghan Markle zal toch aanwezig zijn bij huwelijk MVO

04 mei 2018

06u26

Bron: ANP 0 Royalty Op 19 mei, de dag waarop de Britse prins Harry in het huwelijk treedt met zijn Amerikaanse verloofde Meghan Markle, zullen zowel Meghans vader als moeder present zijn bij de plechtigheid, zo meldt Entertainment Tonight. Hoewel er eerder sprake van was dat Thomas Markle sr., de vader van de bruid, niet aanwezig zou zijn.

In de afgelopen weken lieten vooral Meghans halfzus en halfbroer van zich horen in de pers. Zij waren er niet over te spreken dat ze geen uitnodiging gekregen hadden voor 'het koninklijke event van het jaar'. Met name halfbroer Thomas Jr. had een uitgesproken mening over het aanstaande huwelijk: "Harry, hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat dit de grootste fout wordt in de geschiedenis van de koninklijke familie. Meghan is duidelijk niet de juiste vrouw voor jou", zo liet hij weten aan InTouch Magazine.

Ondanks de protesten van Thomas Jr., lijkt vader Thomas nu toch van de partij te zijn en wil hij 'zijn kleine meid' in het huwelijk zien treden. Ook al is hij al jaren gescheiden van Meghans moeder Doria Rogland; voor deze gelegenheid lijken de twee nu een gezamenlijk front te vormen. Iets wat Meghan alleen maar gelukkig zou maken.

Nadat bekend werd dat Harry en Meghan zich verloofd hadden, ging er een gezamenlijk schrijven uit namens Thomas Sr. en Doria, om hun dochter en aanstaande schoonzoon 'alle geluk van de wereld te wensen'.