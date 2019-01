Vader Meghan Markle ontdaan door kritiek op zijn dochter: "Dit verdient zij niet!” TDS

07 januari 2019

Bron: ANP 0 Royalty Thomas Markle (74) heeft het moeilijk met de vele kritiek die zijn dochter Meghan deze dagen in de Britse pers krijgt. De hertogin, die al maanden geen contact meer heeft met haar vader, is volgens Thomas helemaal niet zo moeilijk als ze wordt afgeschilderd. “Ze verdient het niet”, zei Thomas tegen The Sun. “Ik denk dat ze nog niet eens een derde doet van de dingen waarvan ze wordt beschuldigd.”

De Britse tabloids hebben het de laatste tijd gemunt op Meghan, die is omgedoopt tot ‘duchess difficult’. De Amerikaanse zou divagedrag vertonen, haar personeel wegjagen met haar veeleisende gedrag en ruzie hebben met schoonzus Catherine. Die laatste zou in tranen zijn uitgebarsten door toedoen van Meghan. “Daar geloof ik helemaal niks van”, reageerde Thomas dit weekeinde op de geruchten. “Ik denk dat Kate veel sterker is dan dat. Ze is de moederheld, zo zwak kan ik haar niet zien.”

Thomas is ervan overtuigd dat zijn dochter “er niet op uit is om iemand te kwetsen”. “Ik moet weten wat er in godsnaam aan de hand is en waarom dit gebeurt. Ik moet weten waarom ze er elke dag zo van langs krijgt.” Een kans om het Meghan te vragen, heeft Thomas echter niet. Hij heeft sinds Meghan in mei haar jawoord gaf aan prins Harry geen contact meer met zijn dochter of haar schoonfamilie. “Ik kan haar niet bellen en vragen: wat speelt er? Hoe kan ik helpen?”

Boek

Waarom hij wordt doodgezwegen door zijn dochter, is voor Thomas nog steeds een raadsel. “Ik ben een goede vader geweest, ik heb niets verkeerd gedaan”, aldus Thomas, die het met de paparazzi op een akkoordje gooide en naar verluidt woedend de hoorn op de haak smeet toen Harry hem belde. “Er zijn moordenaars die negentien mensen doden en nog steeds bezoek krijgen van hun dochter in de gevangenis. Het is onbegrijpelijk dat Meghan me zo behandelt.”

Hoewel zijn contact met de pers de Britse koninklijke familie waarschijnlijk een doorn in het oog is, is Thomas niet van plan zijn mond te houden. Sterker nog, hij wil een boek schrijven over Meghans jeugd. “Ik kan niet zwijgen omdat door hen miljoenen mensen mij en mijn familie bekritiseren. Er is niemand die voor mijn familie opkomt, dus moet ik dat doen.”