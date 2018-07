Vader Meghan Markle maakt zich zorgen: "Ze ziet er doodsbang uit" TK

15 juli 2018

17u31

Bron: Page Six 1 Royalty Meghan Markle past zich ogenschijnlijk probleemloos aan aan haar nieuwe leven als royal. De kersverse hertogin verscheen gisteren nog breed lachend met Kate Middleton op Wimbledon, waar ze Serena Williams aanmoedigde. Volgens haar vader is dat echter allemaal maar schijn. "Ik denk dat ze doodsbang is", vertelt hij in een interview aan The Sun.

Volgens Thomas Markle heeft zijn dochter Meghan de grootste moeite om zich aan te passen aan haar nieuwe koninklijke verplichtingen. Dat leidt hij af uit haar glimlach, die hem niet oprecht lijkt. "Ik denk dat ze doodsbang is. Ik zie het in haar ogen en in haar gezicht. Ik zie het in haar glimlach."

"Ik heb haar glimlach jarenlang gezien", vervolgt hij, "en ik weet hoe die eruit moet zien. Ik hou niet van de lach die ze nu vertoont. Hij ziet er pijnlijk uit." Hij maakt zich dan ook zorgen. "Ze staat onder te veel druk", speculeert hij. "Als je je aan die familie verbindt, moet je een hoge prijs betalen."

Thomas vindt de Britse koninklijke familie ook erg ouderwets. "Waarom moet ze zich aan die belachelijke dresscode houden? Ze ziet eruit alsof ze uit een oude film komt. Het is 2018 en zij kleedt zich nu zoals in 1930. Waarom moeten haar knieën bedekt zijn?"

Geen contact

De band met zijn dochter is momenteel niet al te best, geeft hij toe. Sinds hij in mei niet aanwezig was bij het huwelijk van Meghan en Harry, is zijn dochter gestopt met het beantwoorden van zijn telefoontjes. "Ik heb een hartaanval gehad, maar dat interesseert blijkbaar niemand. Er is een kans dat ik snel doodga", foetert hij. "Maar ik wil haar zeggen dat het me spijt dat alles verkeerd is gelopen. Ik wil onze geschillen achter ons laten en opnieuw met elkaar spreken. Ik mis haar heel hard."

Volgens de officiële verklaring van Kensington Palace was Thomas Markle niet aanwezig op het huwelijk van zijn dochter wegens hartproblemen, maar vermoedelijk heeft zijn gedrag de maanden ervoor er ook veel mee te maken. Hij liet zich onder meer betalen door paparazzi om details over het evenement vrij te geven.