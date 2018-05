Vader Meghan Markle kreeg hartaanval en gaat niet naar huwelijk TDS

14 mei 2018

20u37

Bron: Daily Mail 0 Royalty Alles lijkt erop te wijzen dat Meghan Markle op het laatste moment nog op zoek moet gaan naar iemand die haar zaterdag naar het altaar brengt. Hoewel eerder gecommuniceerd werd dat Thomas Markle, de vader van Meghan, zijn dochter op 19 mei zou begeleiden, blijkt dat niet meer het geval te zijn. Volgens TMZ heeft hij besloten niet naar het Verenigd Koninkrijk af te reizen voor de bruiloft van zijn dochter, uit schaamte voor het schandaal rondom de in scène gezette paparazzifoto's van hem.

Thomas, die al jaren geen contact meer heeft met Meghan, zou zijn dochter weggeven. Meghan koos ervoor zowel haar vader als haar moeder een belangrijke rol te geven bij de bruiloft. Haar moeder Doria Ragland brengt de laatste nacht voor de trouwerij met Meghan door en vergezelt haar zaterdag in de auto richting Windsor Castle. Mogelijk brengt Doria haar dochter nu ook naar het altaar.

Eerder vandaag kwam aan het licht dat de vader van Meghan Markle zich flink heeft laten betalen voor een paar 'spontane' kiekjes. Harry’s aanstaande schoonvader werd vastgelegd op een foto waarop hij lezend achter de computer te zien is, terwijl er een nieuwsbericht over Harry en Meghan op zijn scherm staat. Het paparazzi-schandaal heeft voor veel stress gezorgd bij zowel het Britse koningshuis als de familie van Meghan in Amerika.

Zoveel stress dat het de vader van Meghan naar eigen zeggen een hartaanval heeft opgeleverd. Dat zou zes dagen geleden gebeurd zijn. De man ging nadien naar het hospitaal voor een medische check-up, waar bleek dat hij voldoende gezond is om het huwelijk alsnog bij te wonen. Toch heeft de vader van Meghan zijn aanwezig geannuleerd, omdat hij "de koninklijke familie en zijn dochter niet in verlegenheid wil brengen". Thomas Markle betuigt ook veel spijt over zijn ondoordachte actie. De man "schaamt zich diep" en geeft toe dat de foto's er "stom en ongemakkelijk" uitzien. "Ik ging enkel mee in het verhaal van de fotograaf, iets waar ik nu tot het diepste van mijn ziel spijt van heb", aldus de vader.

Imago oppoetsen

Vader Markle zou bijna 100.000 euro hebben ontvangen voor de foto’s, zo meldt de Daily Mail. De vader van Meghan geeft toe de beelden verkocht te hebben, maar niet voor dat bedrag. Thomas zegt dat hij de afgelopen jaren onstilbaar werd lastiggevallen door paparazzi en journalisten, die hem telkens afschilderden als een onverzorgde man en sloddervos. Door het verkopen van de 'spontane' kiekjes wou hij zijn imago oppoetsen. Hij kreeg de afgelopen jaren naar eigen zeggen ook meermaals tussen 55.000 euro en 115.000 euro aangeboden voor interviews, maar die heeft hij telkens geweigerd.