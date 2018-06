Vader Meghan Markle gaf Harry zijn zegen over de telefoon KD

18 juni 2018

11u36

Bron: Good Morning Britain 0 Royalty Thomas Markle (73), de vader van Meghan Markle (36), gaf prins Harry (33) zijn zegen tijdens een telefoongesprek. De twee heren hebben elkaar nog nooit in levende lijve gezien.

De vader van Meghan was via een internetverbinding te gast in de Britse talkshow 'Good Morning Britain'. Hij sprak er voor het eerst over het huwelijk van zijn dochter. De man kon wegens gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn op het evenement. "Ik kon niet anders dan huilen. Ik ben een voetnoot in één van de belangrijkste momenten in de geschiedenis, in plaats van een vader die zijn dochter naar het altaar begeleid." Volgens de Amerikaan zorgde zijn afwezigheid ook voor tranen bij Meghan.

Thomas Markle vertelde tijdens het interview ook dat prins Harry hem om de hand van zijn dochter vroeg tijdens een telefoongesprek. "Beloof me dat je mijn dochter nooit zal slaan", zei de vader, waarna hij zijn toestemming voor het huwelijk gaf. In Engeland is het niet gebruikelijk dat de toestemming van de vader wordt gevraagd. In de VS is het wel een gangbaar gebruik.

Meghans vader wist de gemoederen ook te verhitten met enkele details uit het privéleven van zijn schoonzoon, prins Harry. Zo zou de prins open staan tegenover de Brexit, alsook tolerantie vertonen tegenover de Amerikaanse president Donald Trump. "Hij moet een kans krijgen", zou de prins gezegd hebben volgens Thomas Markle.