Vader Meghan Markle bedroefd om missen van doop baby Archie

07 juli 2019

12u01

Bron: ANP 0 Royalty Thomas Markle betreurt het dat hij niet was uitgenodigd voor de doop van zijn kleinzoon Archie Harrison Mountbatten-Windsor. De 74-jarige vader van Meghan was er graag bij geweest, zegt hij tegen Mail on Sunday.

“Mij is gevraagd of ik graag naar Groot-Brittannië was afgereisd om de doop van mijn nieuwe kleinzoon bij te wonen. Ik was een misdienaar op twaalfjarige leeftijd, een lid van de kerk sinds mijn veertiende en Archie is mijn nieuwe kleinzoon, dus natuurlijk zou ik het leuk hebben gevonden om erbij aanwezig te zijn zodat ik Archie en zijn ouders alle gezondheid en geluk zou kunnen toewensen”, aldus Markle.

De vader van Meghan heeft geen contact meer met zijn dochter en schoonzoon prins Harry sinds begin vorig jaar. Toen werd duidelijk dat hij vlak voor de bruiloft van Harry en Meghan had geposeerd voor paparazzifoto’s. Sindsdien sprak hij meerdere keren met journalisten over zijn frustratie over het gebrek aan contact met zijn dochter.

De twee maanden oude Archie werd zaterdag achter gesloten deuren gedoopt in de privékapel van Windsor Castle. De hertog en hertogin van Sussex kozen voor een kleinschalige gelegenheid. Bij de ceremonie waren volgens Britse media niet meer dan 25 genodigden aanwezig. Grote afwezige was koningin Elizabeth, die vanwege verplichtingen niet in Windsor was.