Uitzonderlijke interventie van Queen vlak voor huwelijk: "Meghan kan niet altijd haar zin krijgen"

11 november 2018

08u56

Bron: The Sun 4 Royalty Het was een sprookjeshuwelijk, maar achter de schermen durfde het nogal eens te kletteren. Nog voor de bruiloft plaatsvond voelde de vorstin zich immers genoodzaakt om prins Harry aan te spreken over het ‘divagedrag’ van Meghan Markle na een ruzie over de tiara van de bruid. De buitengewone interventie van Queen Elizabeth kwam er na gespannen onderhandelingen over welke tiara uit de koninklijke collectie Meghan al dan niet kon dragen.

De eega van prins Harry wilde aanvankelijk graag een tiara met smaragden volgens bronnen dicht bij het Britse koningshuis. Maar de toekomstige hertog en hertogin van Sussex waren niet gelukkig - en dat is nog een understatement - toen hen werd gezegd dat de eerste keuze van Meghan onmogelijk was.

Een nieuw boek van verslaggever Robert Jobson - Charles At Seventy - onthult nu dat Harry voor de bruiloft aan het paleispersoneel vertelde: “Wat Meghan wil, zal Meghan krijgen.” Maar de Queen zag dat duidelijk anders en daar had ze naar verluidt een goede reden voor.

Een goed geplaatste insider verklaarde: “Meghan had haar zinnen gezet op die tiara met smaragden en prins Harry ging door het dak toen hen werd verteld dat het onmogelijk was voor Meghan om die te dragen.” Blijkbaar was de herkomst van de tiara - die behoorde tot de koninklijke collectie - onvoldoende duidelijk. De wens van Meghan stootte dan ook op een ‘njet’ van de vorstin.

“De herkomst van de tiara kon niet worden vastgesteld. Er waren zorgen dat het kostbare sieraad oorspronkelijk uit Rusland kon komen”, aldus de insider. “Er vond een verhitte discussie plaats die de Queen ertoe bracht met Harry te praten. Ze zei: ‘Meghan kan niet altijd haar zin krijgen. Ze zal de tiara dragen die ik haar geef’.” En zo geschiedde: Meghan droeg uiteindelijk een tiara met diamanten die was uitgekozen door de Queen.

“De koningin vroeg zich ook af waarom Meghan een sluier nodig had voor de bruiloft, aangezien het haar tweede huwelijk zou worden.”

“De boodschap van Queen Elizabeth was voor Meghan niet mis te verstaan. Het dwong haar om voortaan het ‘familieprotocol’ te volgen en na te denken over hoe ze het personeel behandelde.”

Blijkbaar botste Kate Middleton eerder ook al met Meghan over hoe ze met de hofhouding omging. De insider voegde eraan toe: “Meghan kan moeilijk doen. Ze heeft zeer hoge eisen en is het gewend om in een ‘Hollywood omgeving’ te werken.”

