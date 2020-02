Uithaal Harry en Meghan over verlies merknaam ‘Sussex Royal’ frustreert Buckingham Palace: “Ze zijn het noorden kwijt” BDB

25 februari 2020

19u36

Bron: Daily Mail 0 Royalty De online uithaal van prins Harry (35) en Meghan Markle (38) over het verlies van de merknaam Sussex Royal valt niet in goede aarde bij het Britse koningshuis. Dat vertelt een medewerker aan Daily Mail. “Ze zijn hun voeling met de realiteit verloren”, klinkt het.

Op vraag van koningin Elizabeth zullen Harry en Meghan de merknaam Sussex Royal niet meer gebruiken. De Queen wou niet dat het koppel geld verdiende aan de monarchie. De titel ‘royal’ is haar heilig en mag niet gebruikt worden als een melkkoe, zo klonk het bij verschillende Britse media. Harry en Meghan legden zich neer bij die beslissing, maar dat gebeurde niet van harte. In een lang statement op hun website, waarin ze hun ontgoocheling niet wegstaken, lieten de twee weten dat de Queen geen alleenrecht heeft op het gebruik van de titel ‘royal’ in het buitenland. Ze stelden daarbij dat de overheid hen niets zou kunnen maken als ze zouden besluiten om dat woord toch te blijven gebruiken. In hun mededeling verwezen ze ook naar andere leden van de koninklijke familie, zoals prins William en Kate Middleton. “Zij gebruiken ook de naam ‘royal’ bij hun liefdadigheidsorganisaties”, klonk het.

Frustratie

Deze bitse interventie deed heel wat wenkbrauwen fronsen bij het Britse koningshuis. “Er kwamen heel wat frustraties naar boven. Deze uithaal doet hun publiek imago geen goed”, vertelt een insider aan de Britse krant Daily Mail. “Het lijkt alsof Harry en Meghan de pedalen volledig kwijt zijn. Het was hun beslissing om deze stap opzij te zetten en het koningshuis doet z’n uiterste best om dat allemaal in goede banen te leiden. Uiteraard houdt dit opofferingen in langs beide kanten. Harry en Meghan zouden hier wat meer begrip voor mogen tonen. Dit helpt hen echt geen meter vooruit. Zeker de verwijzingen naar andere royals zijn hier niet in goede aarde gevallen.”

Een officiële reactie vanuit het Britse paleis kwam er niet. De woordvoerder verwees wel naar eerdere verklaringen waarin de Queen onder andere liet weten dat ze de beslissing van Harry en Meghan om een stap opzij te zetten jammer vond.

