Uit lijn van troonopvolging geschrapt: prins van Roemenië moet gedwongen toegeven dat hij geheime dochter heeft TDS

03 juni 2019

14u43

Bron: People 0 Royalty De koninklijke hofhouding van Roemenië is door elkaar geschud. Daar heeft prins Nicholas Medforth-Mills (34) - een neef van de Britse Queen - via zijn Facebookprofiel bekend dat hij met zijn minnares Nicoleta een ‘geheim’ kind heeft verwekt. Hoewel de royal de geruchten van een buitenechtelijke baby jarenlang ontkende , geeft hij nu toe dat hij inderdaad een dochter van drie heeft.

“Door het aandringen van Nicoleta Cîrjan (de moeder, red.) over mijn vermeende kind, heb ik geaccepteerd om een test te ondergaan om het vaderschap vast te stellen. De test was positief, ik ben de vader van het kind”, aldus de prins op Facebook. “Gezien de context waarin het kind ter wereld is gekomen en het feit dat ik geen relatie heb met de moeder, heb ik de wettelijke verantwoordelijkheden van het kind op mij genomen.”

“Om de veiligheid en belangen van mijn dochter Anna Iris te beschermen, beschouw ik dat elk aspect van haar leven tot de privésfeer behoort. Om er zeker van te zijn dat mijn kind geen slachtoffer wordt van de media of van pesterijen, heb ik besloten geen verdere commentaar te geven over dit onderwerp.”

Nicholas Medforth-Mills zit dus in nauwe schoentjes. Volgens zijn minnares Nicoleta hadden de twee een relatie van drie maanden, toen zij plots zwanger bleek. Ze beweert dat de Roemeense koninklijke familie haar onder druk heeft gezet om een abortus uit te laten voeren en dat de prins haar overal geblokkeerd heeft van zodra ze had besloten het kindje te houden. Zij heeft intussen ook gereageerd op zijn bekentenis: “Deze dag kon niet verrassender worden. En dat allemaal dankzij de deugd van geduld. En met het vertrouwen dat de waarheid altijd zal winnen.”

Jarenlange geruchten

Door de bekentenis van de prins komt aan het licht dat zijn buitenechtelijke dochter de reden was van zijn verwijdering uit de lijn van troonopvolging. In 2015 verloor Nicholas al zijn rechten op de symbolische troon (Roemenië is een republiek), en toen al werd gesuggereerd dat zijn buitenechtelijke affaire en kind aan de basis lagen voor die beslissing.

“Mijn grootvader, zijne Koninklijke Hoogheid Koning Michaël I van Roemenië, heeft beslist om mijn titel van Prins van Roemenië en mijn plaats in de troonopvolging in te trekken”, liet Nicholas toen weten in een verklaring. “De verantwoordelijkheden die komen kijken bij mijn titel als Prins en mijn rechten op de troon kon ik moeilijk dragen. Daarom geloof ik ook dat, met veel pijn in mijn ziel, de beslissing van de koning, welkom is voor mij. Ik zal in de toekomst een manier zoeken om mij in te zetten voor mijn idealen en principes.”