Tweede Epstein-slachtoffer beweert dat ze ook seks gehad heeft met prins Andrew MVO

07 december 2019

10u26

Bron: Mirror 0 Royalty Prins Andrew mag zijn openbare functies dan hebben neergelegd, een getuigenis van een volgend slachtoffer brengt hem weer in de spotlights. Volgens de Britse media is er na het BBC-interview van Virginia Giuffre een nieuwe vrouw naar voren gekomen. Ook zij beweert dat ze gedwongen werd tot seks met Andrew.

De vrouw, van wie de identiteit nog onbekend is, heeft met de advocaten gesproken die de andere slachtoffers van Epstein vertegenwoordigen. Die advocaten zoeken momenteel uit of ze haar getuigenis zullen toevoegen aan hun zaak tegen prins Andrew.

Als haar zaak zou voorkomen, zou ze de tweede vrouw zijn die onder eed beweert dat ze gedwongen werd tot seks met Andrew als resultaat van haar ‘vriendschap’ met Jeffrey Epstein. Ook Virginia Giuffre, die recent te zien was in een interview met BBC, verklaart dat zij drie keer seks had met de Hertog van York, toen ze nog minderjarig was.