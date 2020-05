Twee jaar na hun huwelijk: dit moment zullen Harry en Meghan nooit vergeten SDE

19 mei 2020

22u00

Bron: People 0 Royalty Twee jaar geleden, op 19 mei 2018, gaven prins Harry (35) en Meghan Markle (38) elkaar het jawoord. De festiviteiten staan voor eeuwig in het collectieve geheugen gegrift, maar ook het koppel zelf koestert bijzondere herinneringen aan hun mooiste dag.

Wat Harry en Meghan voor altijd zal bijblijven, is de muziek waarop de bruid de kerk binnenliep: ‘Eternal Source of Light Divine’ van George Frideric Handel. Die werd speciaal uitgekozen door de bruidegom, verklappen ze in een opname die te horen is op de tentoonstelling ‘A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex’. “Het was helemaal Harry’s keuze, en het is een prachtig nummer”, vertelde Meghan. “Wanneer ik ernaar luister, beleef ik die hele wandeling opnieuw. Het was zo’n bijzonder moment voor ons, en het is een van die dingen die we voor eeuwig zullen koesteren.”

In dezelfde opname verklaart Harry z'n keuze: “Ik zocht iets helemaal anders. Ik kwam dit nummer per ongeluk tegen, en het vatte de hele dag samen, en het hele gevoel dat ik voor haar heb. Waar we ook zijn, wat we ook doen: als we onze ogen sluiten en naar die muziek luisteren, zitten we helemaal terug in dat moment. Dat is prachtig.”

Lees ook:

Vlucht naar Amerika dreigt financieel drama te worden voor Harry en Meghan: “Als de prins aan zijn kapitaal moet zitten, kan het snel op zijn”



Waarom deze vrouw de gedoodverfde opvolger van Meghan Markle wordt genoemd (+)

Vlucht naar Amerika dreigt financieel drama te worden voor Harry en Meghan: “Als de prins aan zijn kapitaal moet zitten, kan het snel op zijn”