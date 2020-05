Tv-collega doet zijn boekje open over ‘diva’ Meghan Markle: “We noemden haar ‘de prinses', nog voor er sprake was van Harry” MVO

07 mei 2020

16u02 0 Royalty In een exclusief interview met The Sun deed een cameraman die nog op de set stond met Meghan Markle zijn zegje over de voormalige actrice. “Ze was enorm veeleisend”, klinkt het. “Een echte diva.”

“Ze gedroeg zich als een koningin vanaf het moment dat ze op de set liep”, vertelt de man. “We wisten toen nog niet eens wie ze was!” Bovendien had ze een probleem met haar voeten. “Het was enorm belangrijk dat ik die niet zou filmen”, gaat hij verder. “Want ze wilde absoluut niet dat iemand ze zou zien. Ik weet niet meer exact wie het mij toen heeft verteld... Maar een andere cameraman, die haar voeten wél in beeld bracht, werd op staande voet ontslagen.”

Markle was dus niet bepaald vriendelijk tegenover de aanwezige collega’s. “Je snapt dat we haar al lang voor haar relatie met Harry een ‘prinses’ noemden.”